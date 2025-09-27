Tay đua F1 Lewis Hamilton bán toàn bộ dàn siêu xe vì lý do gì?

Huyền thoại Công thức 1 Lewis Hamilton vừa khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tuyên bố đã bán toàn bộ bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng triệu USD. Trong buổi họp báo trước chặng Azerbaijan Grand Prix 2025, tay đua 7 lần vô địch F1 chia sẻ: “Tôi không còn chiếc xe nào nữa. Tôi đã bán hết. Giờ đây tôi quan tâm đến nghệ thuật hơn.”

Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Hamilton, bởi ô tô vốn là một phần không thể tách rời sự nghiệp và phong cách sống của anh. Từ những ngày đầu với go-kart cho đến khi giành 105 chiến thắng F1, Hamilton đã luôn gắn bó mật thiết với tốc độ và những cỗ máy bốn bánh.

Trong những năm gần đây, Hamilton thường thể hiện sự quan tâm đến vấn đề môi trường. Anh từng chia sẻ trên Instagram về mong muốn bù đắp dấu chân carbon từ sự nghiệp F1 bằng cách thay đổi lối sống: ăn uống lành mạnh, hạn chế di chuyển bằng máy bay riêng và sử dụng nhiều xe điện hơn.

Dù đã chia tay thú chơi siêu xe, Hamilton vẫn bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với một huyền thoại của Ferrari. Anh khẳng định: “Nếu có mua xe trở lại, tôi sẽ chọn Ferrari F40. Đó thực sự cũng là một tác phẩm nghệ thuật.”

Trước khi rao bán, bộ sưu tập của Hamilton bao gồm những mẫu xe hiếm bậc nhất thế giới như Pagani Zonda 760 LH, Ferrari SA Aperta, LaFerrari và LaFerrari Aperta. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, anh cho biết chỉ còn sử dụng chiếc SUV điện Mercedes-Benz EQC cho di chuyển hằng ngày.

Một số nguồn tin tiết lộ Hamilton vẫn tham gia vào dự án chế tạo siêu xe Ferrari Icona Series thứ 4, lấy cảm hứng từ F40. Tuy nhiên, trọng tâm đam mê của anh hiện đã chuyển sang nghệ thuật - lĩnh vực mà người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm thấy Hamilton thể hiện bộ sưu tập cá nhân hoàn toàn mới.