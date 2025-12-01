Cặp đôi siêu xe Ferrari bỏ hoang suốt 30 năm, rất ít chi tiết bị hỏng

Một chiếc xe “hàng hiếm” bị bỏ quên trong gara nhiều năm thường khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, phía sau nó lại là những câu chuyện kỳ bí về lịch sử mà không nhiều người biết đến. Trong đoạn video gần đây lan truyền trên mạng xã hội, có tới hai chiếc siêu xe bị bỏ hoang được tìm thấy trong một garage - cặp đôi Ferrari 308 giống hệt nhau.

Cả hai chiếc Ferrari đều thuộc dòng 308 GTB - phiên bản mui cứng, khác với mẫu 308 GTS (mui trần) nổi tiếng trong loạt phim Magnum, P.I. Một chiếc sản xuất năm 1976, chiếc còn lại là đời 1977. Dựa trên những hình ảnh về bộ lốp, có thể thấy quãng thời gian chúng nằm bất động: chiếc gắn mâm vàng còn dùng lốp Michelin từ thập niên 1970, trong khi chiếc gắn mâm bạc sử dụng lốp Riken không kém phần “lão luyện”.

Video tập trung mô tả quá trình “đánh thức” hai chiếc xe, trong đó phần lớn là công việc làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ và vết ăn mòn suốt ba thập kỷ. Công việc này khó khăn hơn bình thường vì cả hai chiếc siêu xe đều được sơn theo công nghệ sơn 1 lớp, từng phổ biến ở thập niên trước, không có lớp phủ bóng bảo vệ như xe hiện đại, khiến màu sơn dễ xỉn, bay màu và khó làm sạch hơn.

Người đưa hai chiếc Ferrari thoát khỏi “giấc ngủ dài” là con trai của chủ nhân chiếc xe. Anh chia sẻ, cha mình vốn là người mê mô tô trước khi gặp tai nạn nghiêm trọng. Từ sau biến cố ấy, một điều gì đó đã thay đổi trong ông, khiến ông phải lòng những chiếc xe này.

Người cha bị liệt một phần, hạn chế vận động tay phải, nhưng điều đó không cản được ông điều khiển những chiếc xe số sàn kiểu khung dẫn hướng kim loại cố định. Trước đó, ông từng sở hữu chiếc Ferrari Inter V12 đời 1950 trang bị hộp số sàn tương tự. Để vận hành xe, ông chỉ cần vươn tay trái sang để thao tác cần số bên phải.

Khoảnh khắc hai chiếc Ferrari Rosso Chiaro được xịt bọt tuyết trắng xóa, dùng chổi mềm cẩn thận làm sạch từng đường viền, khiến người xem có cảm giác thư thái, thoải mái. Từng chiếc xe dần chuyển mình từ sắc be phủ bụi, sang trắng xóa bọt, rồi trở lại lớp sơn đỏ bóng bẩy nguyên bản.

Bất ngờ hơn, hai chiếc Ferrari 308 khác cũng xuất hiện trong video. Đây là xe của bạn bè chủ nhân, ghé qua xưởng để theo dõi quá trình phục hồi hai siêu xe.

Nội thất của chiếc dùng mâm vàng bị nấm mốc nhẹ ở vô-lăng và táp-pi cửa. Dù để trong gara, song ngôi nhà ở Minnesota của chủ xe có độ ẩm cao và ba thập kỷ là thời gian đủ dài để vi sinh phát triển.

Tuy vậy, nội thất cả hai xe đều dần trở lại nguyên bản dưới sự cẩn thận, tỉ mỉ của xưởng sửa xe. Lợi thế nằm ở việc phần lớn chi tiết bên trong làm bằng vật liệu vinyl hoặc da thay vì thảm nỉ, nên có thể làm sạch bằng khăn lau thay vì quy trình giặt hấp phức tạp.

Khi chiếc xe đầu tiên được đánh bóng hoàn chỉnh từ thân vỏ đến tận đầu ống xả, ekip quyết định thực hiện màn ra mắt đặc biệt. Vợ và các con của chủ nhân được mời vào để chiêm ngưỡng. Người mẹ không kìm được nước mắt, vừa vì nỗi nhớ chồng, vừa vì niềm vui khi thấy “tác phẩm nghệ thuật trong gara” mà ông nâng niu suốt đời cuối cùng cũng được đánh thức, bước ra khỏi bóng tối sau ba thập kỷ nằm im.

Ferrari 308 là mẫu xe thể thao 2 chỗ động cơ đặt giữa nổi tiếng của Ferrari, được sản xuất từ năm 1975 đến 1985. Đây là dòng xe đóng vai trò cực kỳ quan trọng, không chỉ giúp Ferrari bước qua thời kỳ khó khăn kinh tế của thập niên 1970, mà còn tạo nên một biểu tượng văn hóa đại chúng kéo dài nhiều thập kỷ.

Hiện tại, mẫu xe này vẫn có giá trị khá cao trên thị trường khi dao động từ 220.000-350.000 USD (khoảng 5,8-9,2 tỷ đồng) nếu tình trạng còn tốt và giữ được nhiều chi tiết nguyên bản.

Theo CarBuzz