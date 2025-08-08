Sau Hyundai, Ferrari cũng mua xe điện Xiaomi về nghiên cứu

Theo Car News China, Ferrari được cho là đã mua một chiếc sedan điện Xiaomi SU7 Ultra để phục vụ mục đích nghiên cứu nội bộ, trong bối cảnh hãng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của mẫu xe điện đầu tiên.

Xiaomi SU7 Ultra xuất hiện trước cửa nhà máy Ferrari. Ảnh: Sago soup in Bologna.

Hình ảnh từ blogger Sago soup in Bologna đăng tải cho thấy, một chiếc Xiaomi SU7 Ultra đã rời khỏi khu vực nhà máy của Ferrari tại Maranello, gần Bologna (Italy). Chiếc xe mang biển số Ý và xuất hiện ngay trước trụ sở chính của Ferrari.

Hiện phía Ferrari chưa đưa ra bình luận chính thức nhưng động thái này phần nào cho thấy hãng siêu xe Italy đang quan tâm đến công nghệ xe điện đến từ Trung Quốc, cụ thể là Xiaomi - thương hiệu đang nổi lên trong lĩnh vực ô tô điện với tốc độ phát triển nhanh chóng.

Một blogger khác có tên Zurich Beileye khẳng định đại diện Ferrari đã đến thăm trụ sở Xiaomi hồi năm ngoái, có khả năng để thảo luận về hợp tác cùng phát triển động cơ điện hiệu suất cao thế hệ tiếp theo.

Thực tế, giống nhiều thương hiệu khác, Ferrari mua và mượn xe từ các hãng ôtô đối thủ để nghiên cứu là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng cách đây 5 năm, ý tưởng về việc hãng ôtô thể thao nổi tiếng nhất thế giới lại quan tâm đến một chiếc xe Trung Quốc sẽ là điều không tưởng.

Ferrari đã xác nhận kế hoạch ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên vào năm 2025. Do đó, việc hãng mua nghiên cứu S U 7 Ultra là một bước đi chiến lược để nghiên cứu đối thủ tiềm năng cũng như tìm kiếm cảm hứng kỹ thuật cho sản phẩm mới.

Xiaomi SU7 Ultra hiện là xe điện nhanh nhất tại đường đua Nurburgring, Đức, với thời gian 7:04,957, nhanh hơn gần ba giây so với Porsche Taycan. Ngoài ra, một nguyên mẫu Ultra đã đạt thời gian 6:22,091, chỉ đứng sau VW ID.R và Porsche 919 Evo Le Mans. Kiểu dáng coupe-sedan của SU7 tương tự Taycan, che giấu hệ thống 3 môtơ tạo ra 1.526 mã lực, cho phép tăng tốc 0-100 km/h trong 1,98 giây và đạt tốc độ tối đa 359 km/h.

Xiaomi SU7 Ultra được bắt gặp vận chuyển tới trụ sở của Hyundai tại Seoul.

Không chỉ Ferrari, Hyundai Motor cũng đã đưa một số chiếc Xiaomi SU7 vào đội xe nghiên cứu tại trung tâm R&D Namyang và trụ sở chính ở Seoul.