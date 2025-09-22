Đại gia Vũng Tàu chi hơn 1 triệu USD mua siêu xe Ferrari 296 độc nhất thế giới

Là một trong tỉnh thành có nhiều đại gia chịu chi cho thú vui chơi siêu xe, Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng và đang xuất hiện nhiều siêu xe thuộc diện độc nhất Việt Nam. Nổi bật trong số đó có thể kể đến chiếc Lamborghini Aventador độ Liberty Walk, McLaren 720S độ Novitec N-Largo, Ferrari F12 độ Duke Dynamics hay Lamborghini Huracan STO. Tất cả đều là những siêu xe có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Ảnh: Tứ Lượng

Gần đây nhất, một đại gia Vũng Tàu tiếp tục mạnh tay chi trên 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ VNĐ) để mua về chiếc Ferrari 296 GTS. Đặc biệt hơn, xe thuộc phiên bản F1-75 với nhiều chi tiết cá nhân hóa, chỉ có duy nhất một chiếc trên toàn thế giới. Đây cũng là chiếc Ferrari hiếm hoi ở nước ta được bộ phận cá nhân hóa của hãng siêu xe Ý nhận đặt riêng một chiếc xe đặc biệt.

Ảnh: Tứ Lượng

Hiện tại, đại lý phân phối xe chính hãng chưa công bố giá bán chính xác của xe, song phiên bản GTS vốn có giá khởi điểm từ 23 tỷ đồng, có giá lăn bánh khoảng hơn 26 tỷ đồng. Có thể đại gia Việt phải bỏ ra tới 30 tỷ đồng để sở hữu chiếc Ferrari có một không hai này.

Ảnh: Ferrari Việt Nam

Màu sơn đỏ nhám ở ngoại thất xe vốn là màu dành riêng cho chiếc xe đua Ferrari F1-75, từng chiến thắng chặng mở màn giải đua Công thức 1 năm 2022 ở Bahrain. Con số 75 kỷ niệm 75 năm kể từ khi chiếc Ferrari đầu tiên xuất xưởng vào năm 1947. Sọc xanh dương kéo dài từ đầu đến đuôi xe giúp tạo điểm nhấn hơn cho xe.

Ảnh: Ferrari Việt Nam

Xe được chủ nhân lựa chọn bộ mâm 5 chấu kép, hoàn thiện hai tông màu sáng-tối và mang kích thước 20 inch. Đây là tùy chọn mâm xe được nhiều chủ xe 296 ưa dùng. Ẩn bên trong là cùm phanh màu xanh dương đậm. Xe không có tùy chọn ốp trang trí sợi carbon ở ngoại thất.

Ảnh: Ferrari Việt Nam

Nội thất chiếc Ferrari 296 GTS triệu đô đặc biệt không kém, với nhiều chi tiết ốp trang trí sợi carbon màu đỏ như vô-lăng, cửa gió điều hòa, cụm điều khiển cần số, lẫy chuyển số sau vô-lăng, khung ghế ngồi thể thao,… Táp-lô bên phụ trang bị thêm màn hình nhỏ cho người dùng dễ theo dõi vận tốc xe và để giải trí.

Ảnh: Ferrari Việt Nam

Ferrari 296 GTB là mẫu siêu xe đường trường đầu tiên sử dụng lại loại động cơ 6 xy-lanh, kể từ khi mẫu Dino 246 GT được Ferrari trình làng vào năm 1974. Tuy nhiên, hệ truyền động của xe lại là dạng hybrid, kết hợp giữa động cơ V6 tăng áp kép 2.9 lít và mô-tơ điện, cho ra công suất tối đa 819 mã lực và mô-men xoắn cực đại 740 Nm. Xe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h.

Ảnh: Tiến Dũng

Tính đến hiện tại, thị trường Việt Nam đã có khoảng 8 chiếc Ferrari 296, với đa dạng các màu sơn khác nhau từ vàng, đỏ, xanh, bạc. Tất cả đều nhập khẩu thông qua đơn vị phân phối chính hãng. So với bản GTB (mui cứng) có giá khởi điểm hơn 21 tỷ đồng, giá bán bản GTS (mui trần) cao hơn khoảng 2 tỷ đồng.