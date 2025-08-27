Cận cảnh mẫu siêu xe Ferrari Daytona SP3 cuối cùng được đấu giá hơn 680 tỷ đồng

Tại Monterey Car Week, nhà đấu giá RM Sotheby's đã thành công bán chiếc Ferrari Daytona SP3 có số thứ tự 599+1 với mức giá 26 triệu USD tương đương 687 tỷ đồng. Ferrari Daytona SP3 cuối cùng còn được gọi là "SP3 thứ 600" được chế tác nhằm mục đích từ thiện, không thuộc kế hoạch 599 chiếc ban đầu của Ferrari.

Daytona SP3 thuộc dải sản phẩm Icona Series và không phải ai cũng có cơ hội sở hữu siêu phẩm này. Buổi đấu giá là cơ hội duy nhất dành cho tín đồ tốc độ có thể trực ghi tên mình là chủ nhân chiếc SP3 thứ 600. Mức giá đấu lên đến 26 triệu USD cao gấp 10 lần giá khởi điểm của chiếc siêu xe này; thậm chí vượt xa mức giá dự kiến 3,5 triệu USD trước khi buổi đấu giá kết thúc.

Mức đấu giá 26 triệu USD giúp Ferrari Daytona SP3 "599+1" trở thành chiếc siêu xe có giá đắt thứ 13 trong lịch sử đấu giá, mức giá này thấp hơn 400.000 USD so với Ferrari 275 GTB/C Speciale đời 1964 được nhà đấu giá RM Sotheby's mang đến sự kiện Monterey Car Week năm 2014.

Theo đại diện Ferrari, SP3 "599+1" lập kỷ lục là mẫu Ferrari hoàn toàn mới đắt nhất được mua bằng hình thức đấu giá. Để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường phố, người chủ còn phải bỏ ra thêm một số tiền không hề nhỏ. Là thiết kế thứ 3 trong dải sản phẩm Icona Series, Ferrari Daytona SP3 lấy cảm hứng từ các mẫu xe cổ điển, đặc biệt là chiếc 330 P3/4.

Điểm làm nên sự khác biệt cho siêu xe thứ 600 này là phối màu vàng Giallo Modena, thân vỏ là sợi carbon, logo Ferrari cỡ lớn chưa từng được áp dụng trên bất kỳ chiếc xe nào của thương hiệu. Điểm nhấn phần hông xe là bộ mâm phay kim cương thiết kế 5 chấu truyền thống với kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau, kết hợp cùm phanh màu vàng Giallo Modena. Ghế thể thao có họa tiết "ngựa chồm" đan xen nhau, huy hiệu "TAILOR MADE 599+1" đặt giữa 2 ghế tri ân cho chiếc xe đặc biệt này.

Ferrari Daytona SP3 trang bị động cơ V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên, cho công suất cực đại 840 mã lực và mô-men xoắn 697 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép F1 DCT 7 cấp. Sử dụng hệ dẫn động cầu sau, Ferrari Daytona SP3 tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 2,85 giây, đạt 200 km/h sau 7,4 giây. Tốc độ tối đa hơn 340 km/h.

Tại thời điểm ra mắt, Ferrari Daytona SP3 có giá khởi điểm 2,3 triệu USD tương đương hơn 59 tỷ đồng. Theo kế hoạch của Ferrari, chiếc siêu xe mới nhất của Icona Series sẽ lấy cảm hứng từ Ferrari F40 huyền thoại, trang bị động cơ xăng V12.