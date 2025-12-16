Cảnh sát Dubai biên chế thêm mẫu siêu xe SUV Ferrari Purosangue Mansory

Lực lượng cảnh sát Dubai vừa bổ sung vào bộ sưu tập xe tuần tra đắt đỏ bậc nhất thế giới chiếc Ferrari Purosangue độ Mansory Pugnator. Đây là mẫu xe cực hiếm với chỉ 7 chiếc được sản xuất trên toàn cầu, sở hữu sức mạnh 755 mã lực.

Tại sự kiện đặc biệt được tổ chức ở Bảo tàng của Tương lai (Museum of the Future), hãng độ danh tiếng Mansory cùng lực lượng cảnh sát Dubai đã chính thức công bố thành viên mới nhất gia nhập biệt đội siêu xe của thành phố này.

Mansory Pugnator được phát triển dựa trên mẫu SUV Ferrari Purosangue.

Đó là phiên bản Mansory Pugnator được phát triển dựa trên mẫu SUV Ferrari Purosangue. Sự kiện không chỉ đánh dấu việc nâng cấp trang bị cho lực lượng chức năng mà còn kỷ niệm hành trình 12 năm Dubai xây dựng hình ảnh cảnh sát gắn liền với những siêu xe đẳng cấp thế giới.

Pugnator là gói nâng cấp toàn diện đầu tiên mà Mansory dành riêng cho Ferrari Purosangue. Điểm khiến mẫu xe này trở nên đặc biệt quý giá nằm ở tính độc quyền, khi hãng độ Đức tuyên bố chỉ sản xuất giới hạn đúng 7 chiếc trên toàn thế giới. Việc cảnh sát Dubai sở hữu một trong số đó tiếp tục khẳng định độ chịu chơi và tiềm lực tài chính của cơ quan này.

Ferrari Purosangue trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên.

Về ngoại hình, chiếc Purosangue này đã lột xác hoàn toàn với bộ bodykit khí động học làm từ sợi carbon đúc - dấu ấn đặc trưng của Mansory. Khi gia nhập đội hình tuần tra, xe được khoác lên mình lớp sơn phối màu xanh - trắng truyền thống của cảnh sát Dubai. Sự kết hợp giữa các chi tiết carbon hầm hố và bộ nhận diện thương hiệu cảnh sát tạo nên một vẻ ngoài vừa uy quyền, vừa đậm chất thể thao tốc độ.

Không chỉ dừng lại ở những thay đổi ngoại thất, Mansory còn can thiệp sâu vào khả năng vận hành của chiếc siêu SUV. Nguyên bản Ferrari Purosangue sử dụng động cơ V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên mạnh mẽ. Nhưng qua bàn tay của các kỹ sư Mansory, công suất xe đã được đẩy từ 725 mã lực lên mức 755 mã lực và mô-men xoắn cực đại cũng chạm mốc 730 Nm.

Mansory và cảnh sát Dubai đã có từ trước với những bản độ nổi tiếng.

Sự xuất hiện của Ferrari Purosangue Mansory Pugnator tiếp tục nối dài danh sách những mẫu xe tuần tra trong mơ của cảnh sát Dubai. Tại lễ bàn giao, cơ quan này cũng trưng bày lại những "chiến mã" đình đám khác trong biên chế như Audi R8, Audi RS 7, Mercedes-Benz SLS AMG.

Đáng chú ý, mối quan hệ hợp tác giữa Mansory và cảnh sát Dubai đã có từ trước với những bản độ nổi tiếng như Mercedes-AMG G 63 Mansory P720 hay Rolls-Royce Cullinan Mansory cũng xuất hiện tại sự kiện. Với những nâng cấp này cùng sự hiếm có của phiên bản giới hạn, giá trị của chiếc xe được ước tính lên tới hơn 1 triệu USD tương đương hơn 26 tỷ đồng.

Dàn siêu xe và xe siêu sang được nằm trong biên chế của cảnh sát Dubai.

Việc bổ sung các siêu xe vào đội hình cảnh sát tại Dubai từ lâu đã không còn chỉ mang ý nghĩa tuần tra thông thường. Đây được xem là một chiến lược quảng bá hình ảnh du lịch hiệu quả, đồng thời thể hiện sự hiện đại và thịnh vượng của thành phố này trước du khách quốc tế.