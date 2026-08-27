Xe ga mới thách thức PCX với loạt trang bị xịn, có cả camera hành trình

Về thiết kế, ARIIC Touch 250 mang kiểu dáng đặc trưng của một mẫu xe tay ga maxi-scooter, hướng tới sự cân bằng giữa tính thực dụng trong đô thị và khả năng di chuyển đường dài. Xe được trang bị kính chắn gió phía trước có khả năng tự động điều chỉnh, đồng thời tích hợp camera hành trình ở khu vực đầu xe. Thiết kế này không chỉ góp phần tăng tính tiện dụng mà còn bổ sung thêm khả năng ghi lại hành trình trong quá trình sử dụng.

Touch 250 sử dụng màn hình thông tin TFT thay cho cụm đồng hồ truyền thống, kết hợp hệ thống khóa không cần chìa. Người dùng cũng được cung cấp cả cổng sạc USB Type-A và Type-C, đáp ứng nhu cầu sạc các thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Mẫu xe còn hỗ trợ kết nối Bluetooth. Thông qua ứng dụng MotoFun, người dùng có thể khai thác một số tính năng như dẫn đường, điều khiển camera hành trình và nhận thông báo cuộc gọi đến. Đây là những trang bị giúp Touch 250 có khả năng cạnh tranh trong nhóm xe tay ga hiện đại, nơi công nghệ kết nối và tiện ích điện tử ngày càng được chú trọng.

Khả năng chứa đồ cũng được quan tâm khi Touch 250 có các hộc chứa đồ bố trí ở hai bên phía trước, bên cạnh khoang chứa đồ dưới yên có thể mở rộng. Nhờ đó, mẫu xe có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hàng ngày, đặc biệt với những người thường xuyên mang theo đồ dùng cá nhân khi di chuyển.

Về vận hành, ARIIC Touch 250 được trang bị hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau. Xe sử dụng mâm hợp kim, đi cùng lốp kích thước 120/70-14 ở bánh trước và 130/70-13 ở bánh sau. Hệ thống phanh gồm đĩa thủy lực đơn trên cả hai bánh, kết hợp ABS hai kênh tiêu chuẩn.

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống kiểm soát lực kéo có thể bật hoặc tắt. Công nghệ này giúp hạn chế tình trạng bánh sau mất độ bám khi xe vận hành trên bề mặt trơn trượt hoặc có độ ma sát thấp, qua đó tăng thêm sự an toàn cho người lái.

Cung cấp sức mạnh cho ARIIC Touch 250 là động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, 4 van, dung tích 249 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 22,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23,5 Nm tại 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp truyền động dây đai tự động, trong khi hệ thống phun nhiên liệu và khởi động điện được trang bị tiêu chuẩn.

Xe sở hữu bình nhiên liệu dung tích 13 lít, hứa hẹn mang lại phạm vi hoạt động tương đối thuận tiện cho cả nhu cầu di chuyển hàng ngày và những hành trình dài hơn.

Tại thị trường Malaysia, ARIIC Touch 250 2026 được bán với giá bán 13.688 ringgit - khoảng 88,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.