VinFast Minio Green có logo mới, thêm 14 màu và một trang bị đáng chú ý

VinFast vừa cập nhật nhận diện mới cho Minio Green trên website chính thức với logo riêng của dòng Green. Mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ đồng thời có thêm nhiều lựa chọn phối màu ngoại thất, trong khi một số xe bàn giao gần đây được ghi nhận có móc gắn ghế trẻ em Isofix.

Minio Green đổi logo, thêm nhiều màu phối

Logo mới trên Minio Green là nhận diện được VinFast công bố cho dòng xe Green từ tháng 5/2026. Limo Green là mẫu xe đầu tiên sử dụng biểu tượng này, trước khi nhận diện mới được mở rộng sang Minio Green, Herio Green và EC Van.

Cùng với logo mới, Minio Green hiện có tổng cộng 14 tùy chọn màu ngoại thất. Bên cạnh các màu đơn sắc như đen, bạc, trắng hay đỏ, mẫu xe còn có nhiều phương án phối hai tông màu giữa thân và nóc. Một số lựa chọn đáng chú ý gồm thân tím - nóc xanh dương, xanh ngọc - nóc bạc, đỏ - nóc trắng hay đen - nóc vàng.

Cách phối màu mới giúp Minio Green có diện mạo trẻ trung và dễ cá nhân hóa hơn. Ngoài logo và một biến thể màu trắng có cột B sơn đen, thiết kế tổng thể của xe gần như không thay đổi. Xe vẫn sử dụng đèn LED phía trước và la-zăng 13 inch.

Xuất hiện móc ghế trẻ em Isofix

Theo thông tin từ một số đại lý, những lô Minio Green được bàn giao gần đây đã xuất hiện móc gắn ghế trẻ em theo chuẩn Isofix. Một số xe mang logo cũ đang bán trên thị trường cũng đã có sẵn trang bị này, cho thấy các xe sử dụng nhận diện mới nhiều khả năng tiếp tục được duy trì.

Isofix đáng chú ý trên Minio Green bởi mẫu xe có cấu hình 4 chỗ và không chỉ hướng tới khách hàng kinh doanh dịch vụ mà còn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của các gia đình nhỏ. Tuy nhiên, trang bị này hiện chưa được liệt kê trong bảng thông số công khai trên website VinFast, do đó nên xem đây là cập nhật được ghi nhận trên xe thực tế.

Khoang cabin của Minio Green vẫn giữ cấu hình khá cơ bản. Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng, phía trước là màn hình thông tin 7 inch. Xe có điều hòa chỉnh tay, radio FM và hệ thống âm thanh 2 loa.

Đi 210 km mỗi lần sạc

Minio Green sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau. Xe có hai chế độ vận hành Eco và Normal.

Bộ pin có dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc AC tối đa 3,3 kW và sạc nhanh DC từ 24 kW trở lên. Hệ thống treo trước và sau đều sử dụng cấu trúc MacPherson, trong khi phanh trước là phanh đĩa và phía sau dùng phanh tang trống.

Theo website VinFast, Minio Green hiện có giá niêm yết 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Với mức giá dưới 200 triệu đồng, kích thước nhỏ và tầm hoạt động hơn 200 km theo công bố, mẫu xe tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện điện gọn nhẹ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.