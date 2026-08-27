Toyota Camry 2026 trình làng, nâng cấp loạt tiện nghi, giá từ 666 triệu đồng

Toyota Camry 2026 vừa được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc trước thềm Triển lãm ôtô Thành Đô 2026. Mẫu sedan cỡ D gần như giữ nguyên thiết kế ngoại thất nhưng được làm mới toàn diện khoang nội thất, bổ sung màn hình giải trí 15,6 inch, ghế massage cùng loạt tiện nghi cao cấp nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ nội địa.

Thiết kế của Toyota Camry 2026 không có nhiều khác biệt so với phiên bản hiện hành. Bản LE vẫn sử dụng lưới tản nhiệt dạng tổ ong đồng màu thân xe, trong khi các phiên bản SE và XSE sở hữu cản trước thể thao hơn cùng bộ bodykit riêng. Xe được sản xuất bởi liên doanh GAC Toyota tại Quảng Châu.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm bên trong cabin. Toyota loại bỏ kiểu táp-lô bất đối xứng cùng cụm điều khiển điều hòa cảm ứng trên phiên bản trước, thay bằng thiết kế tối giản với các đường nét ngang. Màn hình trung tâm 12,3 inch được nâng lên 15,6 inch, tích hợp điều khiển điều hòa và trợ lý giọng nói hỗ trợ AI. Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 8,8 inch, trong khi hệ thống hiển thị kính lái HUD thực tế tăng cường được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Danh sách tiện nghi cũng được nâng cấp đáng kể. Ghế trước chỉnh điện 6 hướng, tích hợp sưởi, thông gió và massage 10 điểm. Hàng ghế sau có thêm chức năng sưởi, làm mát và chỉnh điện với khả năng ngả lưng tối đa 8 độ. Nội thất còn có đèn viền 64 màu, cần số pha lê, cửa sổ trời toàn cảnh và trần xe bọc da lộn nhân tạo.

Các trang bị khác gồm sạc không dây chuẩn Qi công suất 50 W, chìa khóa kỹ thuật số, hệ thống tạo hương thơm, gương chiếu hậu kỹ thuật số và dàn âm thanh JBL 14 loa. Camry 2026 cũng hỗ trợ hệ sinh thái phụ kiện của Xiaomi, cho phép người dùng tích hợp thêm các thiết bị như máy tính bảng cho hàng ghế sau.

Hệ truyền động của Toyota Camry 2026 tại Trung Quốc không có nhiều thay đổi. Phiên bản động cơ xăng 2.0 M20C-FKS cho công suất 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 206 Nm, kết hợp hộp số CVT. Hai lựa chọn hybrid gồm động cơ 2.0 M20F-FXS công suất 195 mã lực và động cơ 2.5 A25D-FXS công suất 297 mã lực.

Xe tiếp tục sử dụng gói Toyota Safety Sense 3.0 với các tính năng hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2. Đáng chú ý, Camry 2026 được bổ sung khả năng tự động chuyển làn, trong khi Toyota không trang bị các tính năng lái xe tự động hoàn toàn vốn xuất hiện trên một số mẫu xe tại Trung Quốc.

Toyota Camry 2026 tại Trung Quốc có giá khởi điểm 25.500 USD (tương đương khoảng 665 triệu đồng). Phiên bản hybrid 2.5 cao cấp nhất có giá 38.500 USD (tương đương khoảng 1,005 tỷ đồng).