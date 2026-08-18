SUV bí ẩn ngang cỡ VF 9 bất ngờ lộ diện tại nhà máy VinFast

Một mẫu SUV được phủ kín lớp ngụy trang vừa xuất hiện trong khuôn viên nhà máy VinFast, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chiếc xe có kích thước được cho là tương đương VF 9 nhưng sở hữu kiểu dáng vuông vức, góc cạnh và khoảng sáng gầm có vẻ lớn hơn.

Một chiếc SUV cỡ lớn xuất hiện cùng lớp ngụy trang trong khuôn viên nhà máy VinFast. Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, phần lớn thân xe vẫn được che kín nên chưa thể xác định chính xác danh tính. Tuy nhiên, thiết kế tổng thể cho thấy mẫu xe này khác khá rõ VF 9 hiện hành, với thân xe bề thế và phong cách có phần thiên về SUV đa dụng.

Trước đó, VinFast từng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho hai mẫu SUV cỡ lớn. Cả hai được cho là có kích thước tương đương VF 9 nhưng theo đuổi hai hướng thiết kế khác nhau. Một mẫu có đường nét mềm mại, phần đuôi tích hợp mảng ốp đen và cụm đèn hậu gợi liên tưởng VF 8 thế hệ mới. Mẫu còn lại có phom dáng vuông vức, nhiều đường nét góc cạnh, mang phong cách SUV việt dã. Thiết kế này được cho là có một số điểm tương đồng với chiếc xe đang được ngụy trang. Dù vậy, VinFast chưa xác nhận mối liên hệ giữa những bản đăng ký kiểu dáng trên với mẫu SUV vừa xuất hiện.

2 mẫu SUV lớn của VinFast từng được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: NOIP

Một giả thuyết khác được đặt ra là mẫu xe có thể sử dụng hệ truyền động EREV, tương tự hướng phát triển từng được VinFast thể hiện trên concept VF Wild. Với EREV, động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò máy phát cung cấp năng lượng cho pin và mô-tơ điện, giúp xe duy trì đặc tính vận hành của ô tô điện nhưng giảm sự phụ thuộc vào trạm sạc trong những hành trình dài.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng đây là nguyên mẫu của VF 9 thế hệ mới. VinFast từng thay đổi đáng kể thiết kế, nền tảng và hệ thống pin trên VF 8 mới, do đó VF 9 cũng có thể được phát triển theo hướng tương tự.

Hiện hãng chưa công bố thông tin chính thức về mẫu SUV bí ẩn. Tên gọi, hệ truyền động và thời điểm ra mắt của xe vẫn chưa được xác định.