Xe ga 150cc mới của Honda có ABS và TCS, đổ đầy bình xăng chạy 400 km

Wuyang-Honda vừa công bố kế hoạch sản xuất nội địa mẫu xe ADV150. Dự kiến, mẫu xe này sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Xe máy Trùng Khánh vào tháng 9 tới và sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm nay.

Giá bán của ADV150 mới dự kiến dao động từ 14.000 đến 18.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 54 - 70 triệu đồng), ngang ngửa với mẫu Honda Air Blade 160. Nếu mức giá này được áp dụng, ADV150 hứa hẹn sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với các thương hiệu xe nội địa Trung Quốc.

Về sức mạnh, ADV150 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 149cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 15,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14 Nm. Điều này mang lại khả năng vận hành êm ái trong đô thị và ổn định trên đường trường. Mẫu xe này cũng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức tiêu hao chỉ từ 2,1 đến 2,3 lít/100 km.

Với bình xăng dung tích 8 lít, ADV150 có thể di chuyển quãng đường lên tới 350 - 400 km cho một lần đổ đầy. Đặc biệt, với dung tích dưới 150cc, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ chính sách miễn thuế tiêu thụ đặc biệt, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh.

Hệ thống trang bị trên ADV150 cũng rất ấn tượng với phanh đĩa ở cả hai bánh, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tương tự như trên Honda SH 160i.

Các tiện ích khác bao gồm đèn chiếu sáng LED, khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB, bộ vành nhôm 14/13 inch với lốp đa địa hình và kính chắn gió cao mang phong cách thiết kế mỏ chim đặc trưng. Phiên bản cao cấp còn được trang bị màn hình màu TFT, cảm biến áp suất lốp, camera hành trình và giảm xóc sau có bình dầu.

Sự xuất hiện của ADV150 sản xuất liên doanh được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cục diện thị trường xe 150cc, vốn đang bị chia rẽ giữa các lựa chọn xe liên doanh đắt đỏ với ít trang bị và xe nội địa giá rẻ nhưng nhiều công nghệ. Sự kết hợp giữa độ bền thương hiệu Honda và hàm lượng công nghệ cao trong tầm giá bình dân chắc chắn sẽ tạo ra những biến động mạnh mẽ trong thị trường xe máy trong thời gian tới.