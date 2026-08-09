Xe bán tải VinFast Wild tiếp tục lộ ảnh thực tế

Các trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh mẫu bán tải VinFast VF Wild được trưng bày tại một sự kiện nội bộ. So với phiên bản concept từng ra mắt trước đây, nguyên mẫu mới sở hữu hàng loạt thay đổi đáng chú ý, tập trung vào tính thực dụng và khả năng thương mại hóa.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở hệ thống gương chiếu hậu. Thay vì sử dụng gương điện tử như bản concept, chiếc xe này lại được trang bị gương chiếu hậu vật lý truyền thống. Đây được xem là giải pháp phù hợp hơn với một mẫu xe hướng đến sản xuất hàng loạt, đồng thời góp phần tối ưu chi phí và nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, xe vẫn được trang bị hệ thống đèn LED tích hợp gương cầu và bộ mâm kích thước lớn. Theo các thông tin trước đây, VF Wild nhiều khả năng vẫn được trang bị bộ mâm 22 inch kết hợp lốp địa hình A/T. Không gian nội thất của VF Wild cũng có một số điều chỉnh.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy ghế lái được chỉnh cơ thay vì chỉnh điện. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu trung tâm cũng là loại chỉnh cơ, thay cho gương chống chói tự động từng xuất hiện trên mẫu concept. Những thay đổi này làm dấy lên nhận định rằng chiếc xe trong ảnh nhiều khả năng là phiên bản tiêu chuẩn của VF Wild.

Một trong những chi tiết thu hút nhiều sự quan tâm là chia sẻ từ người đăng tải hình ảnh. Theo đó, người này cho rằng, người sử dụng VF Wild "không cần quan tâm đến phạm vi hoạt động". Thông tin này khiến nhiều người dự đoán mẫu bán tải của VinFast có thể được trang bị hệ truyền động EREV (Extended Range Electric Vehicle).

Đây là công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách sử dụng động cơ xăng để phát điện cho bộ pin, giúp tăng quãng đường di chuyển mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn sạc. Nếu được xác nhận, VF Wild sẽ trở thành mẫu bán tải đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ này, tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể trong phân khúc.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, VinFast vẫn chưa công bố thông tin chính thức về cấu hình hệ truyền động của mẫu xe. Nhiều đồn đoán cho rằng, VinFast VF Wild có thể ra mắt vào cuối năm nay. Nếu được thương mại hóa đúng kế hoạch, mẫu bán tải này sẽ giúp mở rộng danh mục sản phẩm của hãng, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong bối cảnh phân khúc bán tải tại Việt Nam đang ngày càng sôi động.