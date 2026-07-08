SUV hạng B đồng loạt khuyến mại mạnh: Khách Việt đón "cơn mưa" ưu đãi tới gần trăm triệu đồng

Sau đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, phân khúc SUV hạng B tiếp tục duy trì sức hút ấn tượng với khách hàng Việt trong những tháng đầu năm 2026. Phần lớn các mẫu xe trong phân khúc này đều ghi nhận doanh số tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Đơn cử, VF 6 khép lại 5 tháng đầu năm 2026 với doanh số 11.057 xe, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, Yaris Cross cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 63%, với 6.940 xe được bán ra trong 5 tháng đầu năm 2026.

Dòng xe Doanh số cộng dồn tới hết tháng 5 Mức tăng trưởng Năm 2026 Năm 2025 VinFast VF 6 11057 7307 51% Toyota Yaris Cross 6940 4270 63% Toyota Corolla Cross 2932 2857 3% Kia Seltos 3827 2857 34% Mitsubishi Xforce 5204 3144 66% Hyundai Creta 3884 2269 71% Honda HR-V 2052 2169 -5% Mazda CX-3 469 1199 -61% Mazda CX-30 498 639 -22%

Bên cạnh kết quả kinh doanh ấn tượng, các hãng xe cũng liên tục triển khai nhiều chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng. Trong tháng 7/2026, hàng loạt mẫu SUV hạng B đang được áp dụng các gói ưu đãi hấp dẫn, với mức hỗ trợ được đánh giá khá ấn tượng.

Mở đầu là VinFast VF 6 khi hãng xe Việt vừa điều chỉnh giảm giá bán từ 43-46 triệu đồng tùy phiên bản. Sau ưu đãi, giá VF 6 hiện còn 646-699 triệu đồng. Cùng với lợi thế được hưởng chính sách miễn phí trước bạ dành cho xe điện, mẫu SUV hạng B này đang có chi phí lăn bánh rất cạnh tranh trong phân khúc.

Toyota Yaris Cross – mẫu SUV hạng B sử dụng động cơ xăng bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 – cũng tiếp tục được hãng xe Nhật Bản tung ưu đãi trong tháng 7. Cụ thể, toàn bộ phiên bản được hỗ trợ 50 triệu đồng lệ phí trước bạ, giúp giá lăn bánh tại Hà Nội hiện dao động từ 681-767 triệu đồng.

Tương tự, Mitsubishi Xforce cũng đang được áp dụng chương trình khuyến mãi đáng chú ý. Hai phiên bản GLX và Luxury được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi khoảng 60-66 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Ultimate nhận gói hỗ trợ tài chính trị giá 55 triệu đồng. Nhờ các chính sách này, giá lăn bánh Xforce tại Hà Nội hiện chỉ còn khoảng 620-753 triệu đồng.

Honda cũng đang tăng cường ưu đãi cho HR-V nhằm thu hút khách hàng. Trong đó, phiên bản HR-V G được giảm trực tiếp 30 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 669-677 triệu đồng tùy màu. Ngoài ra, toàn bộ các phiên bản HR-V còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp giá lăn bánh tại Hà Nội từ khoảng 719 triệu đồng.

Hyundai Creta – mẫu SUV hạng B có mức tăng trưởng doanh số nổi bật trong giai đoạn đầu năm 2026 – cũng đang nhận được chương trình ưu đãi lớn. Hyundai Thành Công hiện triển khai gói khuyến mãi với tổng giá trị lên tới 79 triệu đồng dành cho mẫu xe này.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Kia cũng áp dụng nhiều chương trình hỗ trợ cho Seltos. Tùy phiên bản, khách hàng có thể nhận ưu đãi giảm giá từ 10-15 triệu đồng hoặc lựa chọn gói bảo hiểm vật chất trong một năm.

Không nằm ngoài cuộc đua, Mazda cũng đang triển khai chương trình ưu đãi cho các mẫu SUV đô thị. Mazda CX-30 được hỗ trợ tới 40 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi từ 652 triệu đồng. Trong khi đó, Mazda CX-3 tiếp tục duy trì lợi thế về giá khi khởi điểm từ 519 triệu đồng.

Với hàng loạt chương trình kích cầu đang được triển khai, cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới, khi các hãng xe đều muốn tận dụng sức hút ngày càng lớn của dòng xe này.