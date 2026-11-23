Kia xác nhận đang làm mẫu hatchback điện nhỏ nhất của hãng, nhiều khả năng mang tên EV1 và thay vai Picanto, tức Kia Morning ở Việt Nam. Giá dự kiến 20.000–22.000 euro ở châu Âu, nhưng phải tới cuối năm 2027 mới có bản concept.

Thông tin do ông Ted Lee, đại diện Kia, chia sẻ với tạp chí Auto Express của Anh. Theo ông, dự án bắt đầu từ khoảng hai năm trước và đang chạy nhanh hơn kế hoạch, đi trước cả mẫu xe tương ứng của Hyundai, nhiều khả năng tên Ioniq 1.

Bản concept dự kiến ra mắt cuối năm 2027, bản thương mại sẽ rất giống concept, như cách Kia đã làm với EV2, EV3, EV4 và EV5. EV1 dài dưới 4 m, đứng dưới crossover EV2 trong dải xe điện của hãng. Dù thay vai Picanto, EV1 không dùng Picanto làm cơ sở. Kia và Hyundai phát triển chung một nền tảng xe điện cỡ nhỏ để chia chi phí.

Kia xác nhận đang làm mẫu hatchback điện nhỏ nhất của hãng.

Đây cũng sẽ là chiếc xe định nghĩa bằng phần mềm đầu tiên của Kia, có hỗ trợ lái trên cao tốc. Ông Jochen Paesen - trưởng bộ phận thiết kế tiên tiến của Kia, cho biết EV1 sẽ có dáng thể thao hơn EV2, thân một khối giống EV4, cản và ốp sườn nhựa đen mang chất đô thị thay vì kiểu địa hình. Bản GT nếu có chỉ tăng nhẹ công suất, quanh mức 147 mã lực của EV2.

Điểm yếu lớn nhất lúc này là gần như chưa có thông số. Kia chưa công bố dung lượng pin, quãng đường hay công suất mô-tơ. Xe nhắm chủ yếu vào châu Âu, có thể lắp ở Slovakia cạnh EV2, nên chuyện về Đông Nam Á là câu hỏi còn xa.

Ở châu Âu, EV1 sẽ đấu Renault Twingo, Dacia Spring, Volkswagen ID. Lupo và Smart #2. Và có mức 20.000–22.000 euro tương đương khoảng 600–670 triệu đồng, gần gấp rưỡi Kia Morning đang bán ở Việt Nam (439–469 triệu đồng).

Ở Việt Nam, phân khúc xe điện cỡ nhỏ đã có VinFast VF 3 và Wuling Macaron (279–339 triệu đồng) với giá rẻ hơn nhiều. Nếu một ngày EV1 về nước, cái khó của Kia không nằm ở thiết kế mà ở chỗ kéo giá về gần tầm Morning bản xăng.