Cuộc đua ưu đãi trong phân khúc SUV cỡ B càng trở nên sôi động khi năm 2026 sắp kết thúc, đặc biệt ở phân khúc xe phổ thông, nơi nhóm SUV cỡ B đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ người tiêu dùng. Đáng chú ý, sau khi được áp dụng khuyến mãi, nhiều mẫu xe Nhật, Hàn đã dần tiếp cận với giá mà các SUV Trung Quốc áp dụng, giúp người dùng có tâm lý thoải mái hơn khi lựa chọn.

Cụ thể, Hyundai Creta là một trong những mẫu xe nổi bật trong tháng này. Theo chương trình khuyến mại của nhà sản xuất, mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc được hỗ trợ tiền mặt lên đến 84 triệu đồng. Tuy nhiên, tại một đại lý ở Hà Nội, mức giảm thực tế cho phiên bản N Line cao cấp nhất có thể lên tới 100 triệu đồng, đưa giá từ 715 triệu đồng xuống chỉ còn 615 triệu đồng. Đây là mức giá tương đương với giá niêm yết của một số mẫu xe Trung Quốc như GAC GS3 Emzoom (639 triệu đồng) và Geely Coolray 2026 (599 triệu đồng).

Hyundai Creta.

Tuy nhiên, mức ưu đãi của Hyundai Creta không đồng đều giữa các đại lý. Tại một số showroom khác ở Hà Nội, giá bán cho phiên bản N Line dao động từ 624-629 triệu đồng, tức giảm từ 86-91 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, tại miền Nam, một đại lý chỉ giảm 71 triệu đồng, đưa giá xuống còn 644 triệu đồng. Đối với phiên bản Tiêu chuẩn, mức giảm thực tế khoảng 60 triệu đồng, từ 599 triệu đồng xuống 539 triệu đồng.

Honda HR-V cũng không kém phần hấp dẫn khi tất cả các phiên bản đều được hỗ trợ lệ phí trước bạ, nhưng chỉ ở mức 50%. Một đại lý tại Hà Nội đang chào bán phiên bản tiêu chuẩn (G) với mức ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ, giảm 67 triệu đồng, đưa giá từ 669 triệu đồng xuống 602 triệu đồng. Khách hàng còn được tặng kèm phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ. Đặc biệt, dù là phiên bản tiêu chuẩn, Honda HR-V vẫn được trang bị hệ thống an toàn chủ động (ADAS), công nghệ thường chỉ có trên các phiên bản cao cấp.

Honda HR-V.

Dĩ nhiên, Mitsubishi Xforce không muốn đứng ngoài cuộc chơi khi mẫu xe này tiếp tục được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, tương đương mức giảm từ 60-72 triệu đồng. Tại đại lý, phiên bản tiêu chuẩn được chào bán với mức giảm lên tới 75-85 triệu đồng, còn khoảng 520-530 triệu đồng. Đối với biến thể Ultimate cao cấp nhất, một số đại lý chào bán với mức giảm lên tới 90 triệu đồng, từ 720 triệu đồng xuống 630 triệu đồng, kèm theo một số quà tặng phụ kiện chính hãng.

Về phần Toyota Yaris Cross, chương trình khuyến mại không tỏ ra hấp dẫn bằng các đối thủ như Mitsubishi Xforce, khi chỉ có phiên bản hybrid (HEV) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 74 triệu đồng). Biến thể thuần xăng chỉ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (50 triệu đồng). Tại đại lý, giá khởi điểm của Toyota Yaris Cross được giảm 60 triệu đồng, từ 650 triệu đồng xuống 590 triệu đồng. Với biến thể HEV, một số showroom còn ưu đãi thêm 5-10 triệu đồng, đưa tổng mức giảm lên tới 79-84 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross.

Mặc dù giá bán thực tế của Yaris Cross không hấp dẫn như các đối thủ, mẫu xe này vẫn đang là sản phẩm bán chạy thứ hai trong phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+, chỉ sau VinFast VF 6, vốn thu hut khách hàng nhờ ưu đãi miễn phí sạc kéo dài đến năm 2029 từ VinFast.