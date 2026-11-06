Honda Việt Nam gánh toàn bộ lệ phí trước bạ cho BR-V và HR-V trong tháng 11, kèm gói vay 0% lãi suất 12 tháng. Mức ưu đãi cao nhất rơi vào BR-V bản L, khoảng 142 triệu đồng, nhưng CR-V và City đứng ngoài chương trình.

Chương trình áp dụng cho khách hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 1 đến hết 30/11/2026 trên toàn quốc. Honda Việt Nam cho biết tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 140 triệu đồng mỗi xe, gồm ba phần: hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu và một năm Bảo hiểm Thương hiệu Honda.

Honda BRV giảm giá hơn 140 triệu đồng để tìm khách hàng mới.

Gói lãi suất 0% chỉ áp dụng khi khách vay qua VPBank, cho BR-V hai bản G, L và HR-V bản G. Honda quy đổi phần lãi được miễn thành tiền dựa trên mức ưu đãi tối đa của gói vay tiêu chuẩn, nên người trả thẳng tiền mặt sẽ không nhận đủ con số quảng cáo.

Theo bảng chi tiết chương trình, BR-V bản L được ưu đãi khoảng 142 triệu đồng nhờ cộng thêm một năm bảo hiểm thân xe, bản G khoảng 115 triệu đồng. BR-V G đang niêm yết 629 triệu đồng, nghĩa là riêng khoản trước bạ 10% đã giúp khách bớt khoảng 63 triệu đồng tiền lăn bánh.

HR-V được chia mức khác. Hai bản xăng G và L nhận ưu đãi tương đương 50 triệu đồng kèm một năm bảo hiểm, còn bản hybrid e:HEV RS chỉ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Tổng giá trị trên HR-V dao động từ 42 đến 113 triệu đồng tùy phiên bản. HR-V G hiện niêm yết 677 triệu đồng.

Bản hybrid e:HEV RS chỉ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ lên đến 42 triệu đồng.

Với BR-V, mức giảm này đặt mẫu xe vào thế cạnh tranh trực tiếp hơn với Suzuki XL7 Hybrid, vừa ra bản nâng cấp cuối tháng 10 với giá 569,9 và 599,9 triệu đồng, cùng Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross trong nhóm xe gia đình 7 chỗ dưới 700 triệu đồng. HR-V thì đang chịu sức ép từ Toyota Yaris Cross, Mazda CX-3 và VinFast VF 6 ở phân khúc SUV cỡ B.

Dù vậy, con số “hơn 140 triệu” cần đọc kỹ. Một phần đáng kể nằm ở lãi suất và bảo hiểm, chỉ có ích nếu khách vay đúng ngân hàng và mua đúng gói bảo hiểm của hãng. Chương trình cũng không chạm tới CR-V và City, hai mẫu chủ lực của Honda tại Việt Nam.

Khách quan tâm nên hỏi đại lý giá lăn bánh sau ưu đãi theo từng tỉnh, vì chương trình loại trừ các khoản giảm khác đã thoả thuận trước đó với nhà phân phối, trừ khi đại lý đồng ý cộng dồn.