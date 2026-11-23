Từ những mẫu xe quen thuộc như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 đến Hyundai Stargazer, Kia Carens hay Toyota Avanza Premio. Mỗi mẫu xe có thế mạnh riêng về không gian, trang bị và chi phí sử dụng.

Mitsubishi Xpander: Lựa chọn cân bằng

Ở tầm giá 600 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất. Mẫu MPV Nhật Bản có giá niêm yết 598 triệu đồng, sở hữu thiết kế trung tính, không gian nội thất rộng rãi và khoảng sáng gầm lên tới 225 mm.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Dù không nổi bật về khả năng tăng tốc, Xpander đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày, đưa đón gia đình và những chuyến đi xa.

Ưu điểm của mẫu xe này còn nằm ở tính thực dụng, khả năng thích nghi với nhiều điều kiện đường sá và hệ thống đại lý rộng khắp. Đây là lựa chọn phù hợp với người mua ưu tiên không gian, độ phổ biến và chi phí sử dụng lâu dài.

Hyundai Stargazer: Nhiều trang bị trong tầm giá

Hyundai Stargazer có lợi thế về giá bán khi phiên bản Đặc biệt được niêm yết 569 triệu đồng, trong khi bản Cao cấp có giá 615 triệu đồng.

Mẫu MPV Hàn Quốc sử dụng động cơ Smartstream 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. So với Xpander, Stargazer có động cơ nhỉnh hơn về thông số và hướng đến trải nghiệm vận hành êm ái trong đô thị.

Đáng chú ý, phiên bản Cao cấp được trang bị 6 túi khí cùng gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense. Thiết kế ngoại thất có phần khác biệt, khoang cabin hiện đại cũng là những điểm cộng của mẫu xe này.

Nếu ưu tiên tiện nghi, công nghệ an toàn và muốn tiết kiệm một phần ngân sách, Stargazer là đối thủ đáng cân nhắc của Xpander.

Suzuki XL7 Hybrid: Ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu

Với giá niêm yết 569,9-599,9 triệu đồng, Suzuki XL7 Hybrid là lựa chọn phù hợp với người dùng muốn sở hữu MPV 7 chỗ có hệ truyền động hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid, công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Hệ thống hybrid nhẹ hỗ trợ động cơ trong một số điều kiện vận hành, giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng không thể chạy hoàn toàn bằng điện.

XL7 có thiết kế lai SUV, khoảng sáng gầm 200 mm và không gian đủ đáp ứng nhu cầu gia đình. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc và trang bị tiện nghi chưa thực sự nổi bật so với một số đối thủ.

Kia Carens và Toyota Avanza Premio: Hai phương án đáng xem xét

Kia Carens có giá khởi điểm từ 559 triệu đồng, trong đó bản 1.5G Luxury giá 609 triệu đồng. Mẫu xe Hàn Quốc ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại, khoang nội thất nhiều tiện nghi và động cơ 1.5L công suất 113 mã lực.

Trong khi đó, Toyota Avanza Premio có giá niêm yết 558-598 triệu đồng. Xe sở hữu không gian 7 chỗ thực dụng, thương hiệu quen thuộc và chi phí sử dụng được nhiều gia đình đánh giá cao. Đây là phương án phù hợp với người mua muốn tiếp cận một mẫu MPV Toyota với ngân sách vừa phải.

Đâu là MPV đáng mua nhất với 600 triệu đồng?

Nhìn chung, Mitsubishi Xpander là lựa chọn cân bằng nếu người mua ưu tiên không gian rộng, gầm cao, tính thực dụng và khả năng sử dụng lâu dài. Hyundai Stargazer phù hợp hơn với người thích công nghệ, trang bị an toàn và trải nghiệm vận hành hiện đại. Suzuki XL7 Hybrid lại đáng cân nhắc nếu đặt yếu tố tiết kiệm nhiên liệu lên hàng đầu.

Ngoài giá niêm yết, người mua cũng nên quan tâm đến giá lăn bánh và các chương trình ưu đãi tại đại lý. Trong tháng 11/2026, nhiều mẫu MPV đang được giảm giá hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ, khiến giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch đáng kể.

Vì vậy, nếu ngân sách tối đa khoảng 600 triệu đồng đã bao gồm chi phí lăn bánh, người mua nên ưu tiên những phiên bản có giá niêm yết thấp hơn, đồng thời cân nhắc kỹ trang bị an toàn và nhu cầu sử dụng trước khi quyết định.