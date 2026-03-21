Giá Honda HR-V hybrid xuống thấp, người mua thêm lựa chọn giữa B và C

Mặc dù chưa đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) dành cho xe hybrid, Honda vẫn quyết định giảm giá 34 triệu đồng cho phiên bản HR-V e:HEV RS như là một động thái nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường ô tô.

HR-V e:HEV RS hiện có giá từ 835 triệu đồng.

Việc giảm giá diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là trong phân khúc SUV đô thị. Trong phân khúc SUV cỡ B, cuộc đua doanh số đang ngày càng quyết liệt với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới và điều chỉnh giá từ các hãng. HR-V e:HEV RS hiện đang cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross 1.8HEV và Toyota Yaris Cross HEV, cả hai đều đã có mặt trên thị trường lâu hơn và duy trì doanh số ổn định nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thương hiệu quen thuộc.

Ngoài Toyota, phân khúc SUV đô thị còn có sự góp mặt của nhiều đối thủ mạnh như Hyundai Creta, KIA Seltos và Mitsubishi Xforce. Mặc dù sử dụng động cơ xăng truyền thống, các mẫu xe này lại có lợi thế về giá niêm yết thấp hơn cùng trang bị phong phú.

Phần khoang lái của HR-V e:HEV RS.

Giá vẫn cao so với phân khúc

Sau khi giảm giá, Honda HR-V e:HEV RS vẫn nằm trong nhóm xe có giá cao trong phân khúc SUV cỡ B. Với mức giá gần 850 triệu đồng, mẫu xe này gần tiệm cận với nhiều mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson. Điều này tạo ra thêm lựa chọn cho khách hàng khi cân nhắc giữa xe cỡ B hybrid và xe hạng C rộng rãi hơn.

Được biết, Honda HR-V e:HEV RS là mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 lít và mô-tơ điện, cho phép xe vận hành linh hoạt giữa các chế độ thuần điện, hybrid nối tiếp và hybrid song song. Trong môi trường đô thị, mẫu xe này có khả năng tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và giảm tiếng ồn so với phiên bản thuần xăng.

Giảm giá, HR-V e:HEV RS vẫn có hạn chế khi chỉ là phân khúc B.

Tuy nhiên, thị trường xe hybrid tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn mở rộng tệp khách hàng. Ngoài yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, khách hàng còn quan tâm đến chi phí sử dụng dài hạn, bảo dưỡng và giá trị bán lại. Do đó, việc điều chỉnh giá bán được xem là một trong những giải pháp quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa xe hybrid và các lựa chọn truyền thống.

Việc HR-V e:HEV RS giảm giá hơn 30 triệu đồng ngay cả khi chưa có ưu đãi thuế TTĐB cho thấy sự linh hoạt của các hãng xe trước diễn biến thị trường. Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng đa dạng, giá bán vẫn là yếu tố quyết định quan trọng trong lựa chọn của khách hàng.