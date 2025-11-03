Subaru Crosstrek Wilderness mở bán giới hạn 500 xe, khách phải bốc thăm mới được mua

Subaru vừa giới thiệu Crosstrek Wilderness dành cho thị trường nội địa Nhật Bản với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc.

So với bản tiêu chuẩn, Crosstrek Wilderness mang phong cách khỏe khoắn hơn nhờ lớp sơn Deco-Boco Black phủ trên gương chiếu hậu, ốp sườn và bậc chở hàng. Xe nổi bật với lưới tản nhiệt đen mờ, decal nắp capo, cụm đèn trước/sau tối màu, bộ chắn bùn thể thao cùng logo Wilderness ở đuôi xe. Bộ mâm hợp kim 17 inch kết hợp lốp địa hình Toyo Open Country A/T III với dòng chữ trắng nổi bật càng tăng tính nhận diện.

Dù mang phong cách “dã ngoại”, phiên bản Crosstrek Wilderness tại Nhật không được trang bị hệ thống treo nâng cấp hay giảm xóc chuyên dụng như bản đang bán tại Mỹ. Khoang nội thất giữ nguyên bố cục của bản tiêu chuẩn, gồm ghế lái chỉnh điện, sưởi ghế và vô-lăng, hệ thống đèn LED toàn bộ, màn hình trung tâm tích hợp định vị và giá nóc tiện dụng.

Subaru Crosstrek Wilderness dành cho thị trường Nhật Bản sử dụng động cơ hybrid e-Boxer 2.0L, cho công suất 143 mã lực từ động cơ xăng kết hợp thêm 13 mã lực từ mô-tơ điện. Trong khi đó, bản dành cho thị trường Mỹ dùng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên mạnh 182 mã lực, hướng đến khả năng chinh phục địa hình cao hơn. Cả hai đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh đối xứng (Symmetrical AWD), công nghệ đặc trưng của Subaru giúp xe vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình.

Tại Nhật Bản, Subaru Crosstrek Wilderness được bán theo hình thức bốc thăm, thời gian trưng bày tại đại lý kéo dài đến hết ngày 30/11/2025. Xe có giá khởi điểm 4.055.920 yen (khoảng 26.400 USD) cho bản Touring và 4.099.920 yen (khoảng 26.700 USD) cho bản Limited, cao hơn khoảng 3.300 USD so với Crosstrek tiêu chuẩn.

Trong khi đó, Subaru Crosstrek Wilderness tại Mỹ với ngoại hình cơ bắp, gầm cao, hệ thống treo riêng và động cơ mạnh hơn được niêm yết giá từ 33.795 USD, thể hiện rõ định hướng khác biệt: bản Mỹ ưu tiên khả năng off-road thực thụ, còn bản Nhật giữ trọn nét tinh tế và cân bằng đặc trưng của thị trường nội địa.