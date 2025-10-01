SUV hybrid đầu tiên của Subaru trình làng, thách thức Honda CR-V e:HEV

Subaru Philippines vừa chính thức giới thiệu mẫu Forester e-Boxer Hybrid 2026, đánh dấu bước tiến của thương hiệu Nhật Bản vào phân khúc SUV lai điện tại Đông Nam Á. Đây cũng là mẫu xe hybrid đầu tiên của Subaru tại khu vực, cạnh tranh trực tiếp cùng Honda CR-V e:HEV, Hyundai Tucson Hybrid hay Toyota RAV4 Hybrid.

Forester e-Boxer Hybrid kết hợp động cơ xăng Boxer 2.5L chu trình Atkinson (164 mã lực, 209 Nm) với mô-tơ điện và pin lithium-ion 1,1 kWh (122 mã lực, 276 Nm). Sức mạnh truyền qua hộp số CVT Lineartronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Symmetrical AWD đặc trưng của Subaru. Xe có khả năng vận hành thuần điện trong quãng đường ngắn, đồng thời hỗ trợ phanh tái tạo năng lượng.

Về thiết kế, Forester 2026 có kích thước dài 4.655 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.730 mm, trục cơ sở 2.670 mm. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt chia đôi, cụm đèn pha LED mảnh tích hợp dải ban ngày, đèn sương mù LED đặt góc cản, đèn hậu LED nối liền bởi thanh ngang màu đen. Xe trang bị mâm hợp kim 19 inch, giá nóc, cửa sổ trời toàn cảnh và trụ A, D sơn đen tạo hiệu ứng “mái nổi”.

Khoang nội thất hiện đại với màn hình giải trí trung tâm 11,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Harman Kardon, ghế da (đen hoặc nâu) thiết kế công thái học. Tiện nghi gồm điều hòa tự động hai vùng với cửa gió sau, sạc không dây, cốp điện rảnh tay, ghế sau gập 60:40 và nhiều cổng USB cho cả hai hàng ghế.

Forester e-Boxer Hybrid 2026 được trang bị gói an toàn EyeSight với loạt công nghệ hỗ trợ lái nâng cao: phanh tự động trước va chạm, kiểm soát bướm ga khi có nguy cơ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, tự động dừng khi tài xế mất tập trung, đèn pha thích ứng, cảnh báo chệch làn và cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Tại Philippines, xe có 11 tùy chọn màu sơn, giá bán khởi điểm từ 2.498.000 PHP (tương đương khoảng 1,13 tỷ đồng). Với sự đầu tư về công nghệ hybrid và an toàn, Subaru kỳ vọng Forester mới sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV lai điện tại khu vực.