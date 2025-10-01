Cường Đôla bổ sung Subaru BRZ số sàn vào bộ sưu tập xe

Trên trang cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay còn gọi là Cường Đôla) đăng tải loạt ảnh bên cạnh hai mẫu xe thể thao này, kèm dòng trạng thái hài hước.

Người được nhắc tới là chủ một cơ sở chăm sóc xe nổi tiếng tại TP.HCM, cũng là bạn thân lâu năm của anh và từng nâng cấp chiếc Toyota 86 cũng như nhiều siêu phẩm khác trong garage.

Trước đó, doanh nhân phố núi đã úp mở bằng cách chia sẻ ảnh nội thất một mẫu xe thể thao. Giới mê xe nhanh chóng nhận ra đây là khoang lái của Subaru BRZ số sàn. Bởi vậy, sự xuất hiện của chiếc BRZ đỏ trong bộ ảnh mới càng củng cố nhận định rằng mẫu xe này đã chính thức gia nhập bộ sưu tập của anh.

Subaru BRZ thế hệ mới tại Việt Nam có giá khởi điểm khoảng 1,609 tỷ đồng. Xe sở hữu phong cách coupe thể thao với đèn pha LED liếc theo góc lái, mâm 18 inch, thân xe dập gân khỏe khoắn và cánh gió sau đặc trưng. Nội thất tập trung cho người lái với ghế thể thao bọc da kết hợp Ultrasuede, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, vô-lăng 3 chấu và màn hình trung tâm tích hợp công nghệ an toàn EyeSight.

“Trái tim” của BRZ là động cơ boxer 4 xy-lanh 2.4L hút khí tự nhiên, công suất 234 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Sức mạnh truyền tới cầu sau qua hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, mang đến trải nghiệm lái thể thao thuần chất nhưng vẫn cân bằng và dễ kiểm soát.

Trong năm nay, Cường Đô La cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến xe thể thao Nhật Bản. Sau khi nâng cấp Toyota 86, nay anh tiếp tục bổ sung Subaru BRZ, tạo sự khác biệt so với hình ảnh quen thuộc gắn liền cùng những siêu xe Italy hay Đức trước đây.

Hiện garage của anh quy tụ nhiều cái tên nổi bật như Ferrari SF90 Stradale, Porsche 911 Sport Classic, Bentley Continental GT V8 Legendary Edition, Range Rover SE, Mercedes-Maybach S 450… và mới nhất là cặp đôi Toyota 86 – Subaru BRZ. Điều này cho thấy doanh nhân phố núi vẫn liên tục làm mới bộ sưu tập, kết hợp giữa siêu xe, xe sang và coupe thể thao Nhật Bản đầy cảm xúc.

Ảnh: FBNV