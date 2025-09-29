Subaru khai tử dòng xe Legacy sau 35 năm sản xuất

Nhu cầu đã giảm sút mạnh với mẫu sedan cỡ D này khi doanh số năm 2024 giảm 23% xuống chỉ còn 19.951 chiếc tại Mỹ khiến Subaru quyết định ngừng sản xuất Legacy sau 35 năm tại nhà máy ở Indiana. Ngoài ra, mẫu Outback cũng sẽ dừng sản xuất tại nhà máy này vào tháng 10 tới.

Một kỷ nguyên đã khép lại đối với Subaru Legacy ở Mỹ. Khoảng 18 tháng sau khi công ty xác nhận sẽ khai tử Legacy - mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại Mỹ và có lịch sử lâu đời nhất của mình, việc sản xuất đã chính thức kết thúc.

Subaru bắt đầu chế tạo Legacy tại nhà máy ở Lafayette, Indiana, Mỹ vào tháng 9 năm 1989. Ban đầu, nhà máy là một liên doanh giữa Subaru và Isuzu, nhưng mối quan hệ này đã kết thúc vào năm 2022. Sau khi hợp tác thất bại, Toyota trở thành nhà đầu tư lớn tại đây và chiếc Camry luôn được ưa chuộng đã được sản xuất tại đây cùng với Legacy từ năm 2007 đến tháng 5 năm 2016.

Qua 7 thế hệ của Legacy, khoảng 1,4 triệu chiếc đã được sản xuất tại nhà máy Indiana, bao gồm 1.056.056 chiếc sedan và 342.938 chiếc wagon. Quyết định này không ngạc nhiên khi nhu cầu về Legacy đã giảm trong những năm gần đây do ngày càng nhiều người mua chuyển sang các mẫu SUV. Theo Subaru, 19.951 chiếc Legacy đã đến tay khách hàng mới vào năm 2024, giảm 23% so với năm trước.

Subaru không chỉ ngừng sản xuất Legacy tại cơ sở ở Indiana. Đến cuối tháng 10, việc lắp ráp Outback cũng sẽ kết thúc tại đây, việc sản xuất mẫu crossover-wagon này sẽ chuyển trở lại Nhật Bản. Nhà máy này sẽ bị đóng cửa. Nó sẽ tiếp nhận việc sản xuất Forester và đến đầu năm 2026, nhà máy này cũng sẽ bắt đầu chế tạo Forester Hybrid mới.