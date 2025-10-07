Subaru Forester ra mắt, giá tăng mạnh gần gấp đôi đời cũ

Thái Lan là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận Subaru Forester thế hệ mới. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (CBU), phân phối với phiên bản duy nhất 2.5 i-S EyeSight (SL) có giá 2.590.000 baht, tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng.

So với thế hệ trước từng được lắp ráp tại nhà máy Subaru ở Thái Lan, Forester mới có mức giá cao gần gấp đôi. Phiên bản cũ trước đây chỉ dao động từ 1,17 – 1,45 triệu baht (tương đương khoảng 954 triệu đến 1,18 tỷ đồng). Nguyên nhân chính đến từ việc Subaru đã ngừng sản xuất nội địa, chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, khiến giá bán đội lên đáng kể.

Tuy nhiên, mức giá cao vẫn không cản được sức hút của mẫu SUV này. Theo Subaru Thái Lan, ngay trong ngày mở bán, đã có những khách hàng đầu tiên đặt cọc Forester 2026.

Subaru Forester 2026 dài hơn 30 mm và rộng hơn 15 mm so với đời trước, đạt kích thước tổng thể 4.655 x 1.830 x 1.730 mm, trục cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm 220 mm. Xe được phát triển trên nền tảng Subaru Global Platform (SGP) với kết cấu Full Inner Frame tăng độ cứng vững.

Ngoại thất mang phong cách SUV vuông vức, mạnh mẽ hơn, với lưới tản nhiệt kích thước lớn, đèn chiếu sáng LED projector, đèn daylight nối liền mặt ca-lăng, mâm hợp kim 18 inch và cốp điện rảnh tay.

Khoang nội thất duy trì phong cách thực dụng nhưng sang hơn đời trước. Xe được bọc da phối Ultra-Suede, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động hai vùng và màn hình trung tâm 11,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây.

Forester mới sử dụng động cơ BOXER 2.5L 4 xy-lanh nằm ngang (mã FB25), cho công suất 185 mã lực, mô-men xoắn 247 Nm, kết hợp hộp số tự động Lineartronic CVT giả lập 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Symmetrical AWD. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 9,7 giây, tốc độ tối đa 205 km/h, cùng hệ thống SI-Drive và Dual X-Mode hỗ trợ nhiều điều kiện địa hình.

Về an toàn, Forester 2026 được trang bị gói công nghệ EyeSight 4.0 gồm phanh tự động tránh va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ đánh lái giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng Stop&Go, giám sát người lái và tự phanh khi phát hiện tài xế mất ý thức. Xe còn có 8 túi khí, camera 360 độ và nhiều tính năng hỗ trợ khác.

Tại Thái Lan, Forester mới có 7 màu sơn ngoại thất, nội thất tiêu chuẩn tông đen. Dù giá cao gần gấp đôi thế hệ cũ do chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản, Subaru vẫn ghi nhận lượng đơn đặt cọc sớm từ khách hàng Thái Lan.

Theo nguồn tin từ tư vấn bán hàng Subaru Việt Nam, Forester thế hệ mới dự kiến ra mắt trong tháng 11 tới, cũng được nhập khẩu từ Nhật. Giá bán dự kiến từ 1,3–1,5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với thị trường Thái Lan.