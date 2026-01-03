Điểm danh 5 dòng xe gia đình của Subaru, mới nhất có Forester 2.5L

Sau hơn một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Subaru dần định hình danh mục sản phẩm gọn gàng nhưng có cá tính rõ rệt, trải dài từ xe gia đình, xe đa dụng đến những mẫu xe thiên về cảm giác lái. Tính đến thời điểm hiện tại, Subaru đang phân phối 5 dòng xe chủ lực, trong đó Forester 2.5L thế hệ mới nhất vừa ra mắt đóng vai trò “đầu tàu” cả về công nghệ lẫn hình ảnh thương hiệu.

Subaru Forester 2.5L thế hệ thứ 6 là mẫu xe mới nhất trong dải sản phẩm, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và thuộc nhóm Japan Premium. So với bản 2.0L trước đây, Forester 2.5L hướng tới trải nghiệm vận hành mạnh mẽ và tinh chỉnh toàn diện hơn, từ động cơ Boxer dung tích lớn hơn cho đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD đã được tối ưu. Thiết kế cũng chuyển sang hướng hiện đại, cứng cáp, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình nhưng vẫn thích khám phá, di chuyển đa địa hình.

Subaru Forester 2.5L.

Trong khi đó, Subaru Crosstrek là lựa chọn mang tính “crossover” đúng nghĩa, pha trộn giữa dáng SUV gầm cao và sự linh hoạt của hatchback. Mẫu xe này hướng đến người dùng trẻ, thường xuyên di chuyển trong đô thị nhưng vẫn cần một chiếc xe đủ an toàn và ổn định cho những chuyến đi xa. Crosstrek giữ trọn bộ công nghệ cốt lõi của Subaru, từ động cơ Boxer cho đến SAWD, tạo nên khác biệt rõ ràng so với phần lớn đối thủ cùng phân khúc.

Subaru Crosstrek.

Còn Subaru Outback lại là đại diện đặc biệt nhất trong đội hình, khi kết hợp chất wagon truyền thống với khả năng vận hành kiểu SUV. Không gian rộng rãi, tư thế lái thấp hơn SUV thông thường và cảm giác đầm chắc trên cao tốc khiến Outback được xem như lựa chọn “kén khách”, nhưng rất được lòng những người ưu tiên sự thoải mái, ổn định và đi đường dài thường xuyên.

Subaru Outback.

Ở nhóm xe thiên về cảm xúc lái, Subaru BRZ là mẫu coupe thể thao 2 cửa dẫn động cầu sau hiếm hoi còn hiện diện trên thị trường. Trọng lượng nhẹ, phân bổ khối lượng cân bằng và khả năng phản hồi vô-lăng chính xác giúp BRZ trở thành chiếc xe dành cho người thật sự yêu lái, không đặt nặng yếu tố tiện nghi hay tính thực dụng hàng ngày.

Subaru BRZ.

Cuối cùng, Subaru WRX là cái tên mang đậm DNA rally của hãng, hướng đến người dùng muốn một chiếc sedan thể thao nhưng vẫn đủ rộng rãi để sử dụng thường nhật. Khả năng tăng tốc, độ bám đường và cảm giác lái giàu phản hồi là những giá trị cốt lõi giúp WRX giữ được bản sắc riêng trong phân khúc sedan hiệu suất cao.

Subaru WRX.

Điểm chung của toàn bộ dải sản phẩm Subaru nằm ở bộ bốn công nghệ nền tảng: động cơ Boxer trọng tâm thấp, hệ dẫn động SAWD, khung gầm toàn cầu SGP và hệ thống hỗ trợ lái EyeSight 4.0. Sự kết hợp này không chỉ tạo khác biệt về vận hành mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, yếu tố được Subaru xem là giá trị cốt lõi xuyên suốt hơn 70 năm phát triển.

Song song với công nghệ xe, Subaru Việt Nam gần đây cũng giới thiệu gói bảo hiểm đồng thương hiệu UIC - Subaru, thiết kế riêng cho người dùng Subaru tại Việt Nam. Gói bảo hiểm này bao gồm các quyền lợi như sửa chữa chính hãng, bồi thường xe mới 100% trong năm đầu nếu tổn thất lớn, bảo vệ thủy kích và thiên tai, cũng như hỗ trợ chi phí cứu hộ và gián đoạn sử dụng xe.