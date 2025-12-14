Mẫu SUV điện rẻ nhất của Subaru trình làng

Với giá khởi điểm từ 34.995 USD (tương đương khoảng 921 triệu đồng), Uncharted trở thành mẫu ô tô điện rẻ nhất trong danh mục sản phẩm của Subaru, thậm chí thấp hơn cả Solterra.

Đáng chú ý, Uncharted đánh dấu sự phá vỡ truyền thống lâu năm của Subaru khi phiên bản tiêu chuẩn sử dụng dẫn động cầu trước. Đây là mẫu Subaru FWD đầu tiên được bán tại Mỹ kể từ thế hệ thứ hai của Impreza, trong bối cảnh hệ dẫn động AWD vốn là “đặc sản” của thương hiệu Nhật Bản này.

Về ngoại thất, Subaru Uncharted 2026 mang phong cách hiện đại, gọn gàng và có nhiều nét tương đồng với Toyota C-HR. Xe được trang bị đèn LED, cần gạt mưa tự động, cốp sau chỉnh điện, khoảng sáng gầm 208 mm và bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen trên các phiên bản tiêu chuẩn.

Về nội thất, khoang cabin Subaru Uncharted 2026 được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng với cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Các tiện nghi tiêu chuẩn gồm ghế trước có sưởi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, vô lăng bọc da, điều hòa tự động hai vùng, đèn viền nội thất, chìa khóa kỹ thuật số và hệ thống âm thanh 6 loa.

Về an toàn, Uncharted 2026 được trang bị tiêu chuẩn gói hỗ trợ lái EyeSight với các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn và đánh lái chủ động, cảnh báo phương tiện cắt ngang, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo mở cửa an toàn.

Phiên bản Uncharted Premium FWD sử dụng mô-tơ điện gắn trước cho công suất 221 mã lực, kết hợp pin dung lượng 74,7 kWh, mang lại phạm vi di chuyển dự kiến hơn 483 km theo chu trình EPA. Xe sử dụng cổng sạc chuẩn NACS, tương thích trực tiếp với trạm sạc nhanh Tesla Supercharger, có thể sạc từ 10% lên 80% pin trong chưa đầy 30 phút với công suất sạc nhanh DC tối đa 150 kW.

Ở tầm giá cao hơn, Subaru Uncharted Sport có giá khởi điểm 39.795 USD (tương đương khoảng 1,03–1,04 tỷ đồng). Phiên bản này được nâng cấp với thanh ray mái, ghế bọc StarTex, vô lăng sưởi, ghế hành khách chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí, camera 360 độ cùng các tính năng hỗ trợ chuyển làn và vận hành khi kẹt xe.

Uncharted Sport sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 338 mã lực và phạm vi hoạt động khoảng 459 km sau mỗi lần sạc đầy.

Subaru Uncharted GT là phiên bản cao cấp nhất với giá từ 43.795 USD (tương đương khoảng 1,14–1,15 tỷ đồng). Phiên bản này có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, mâm 20 inch sơn xám, tùy chọn sơn hai tông màu và loạt trang bị cao cấp như ghế trước sưởi – làm mát, ghế sau sưởi, gương chiếu hậu kỹ thuật số cùng hệ thống âm thanh 11 loa Harman Kardon. Do trang bị nhiều hơn và sử dụng mâm lớn, Uncharted GT có phạm vi di chuyển thấp hơn, đạt khoảng 435 km cho mỗi lần sạc.

Dự kiến, Subaru Uncharted 2026 sẽ có mặt tại các đại lý Mỹ vào đầu năm sau, hứa hẹn giúp Subaru mở rộng tệp khách hàng trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ nhờ mức giá dễ tiếp cận và khả năng sạc nhanh tương thích hệ sinh thái Tesla.