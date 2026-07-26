Subaru Crosstrek 2026: Cập nhật giá bán, trang bị và ưu đãi mới nhất

Tại Việt Nam, Subaru Crosstrek 2026 được phân phối với hai phiên bản gồm Crosstrek 2.0i-S EyeSight và Crosstrek 2.0i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Giá bán niêm yết của từng phiên bản như sau:

Phiên bản Giá tại đại lý (VND) Giá lăn bánh (VND) Hà Nội Tp.HCM Tỉnh, thành phố khác Crosstrek 2.0i-S EyeSight Hybrid 899,000,000 1,034,571,000 1,014,665,000 1,000,865,000 Crosstrek 2.0i-S EyeSight e-Boxer Hybrid 1,029,000,000 1,177,963,000 1,155,825,000 1,142,025,000

Bên cạnh mức giá đề xuất, khách hàng mua Crosstrek có thể được hưởng thêm các chương trình ưu đãi như hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện chính hãng, hỗ trợ lãi suất vay mua xe hoặc các gói bảo dưỡng, bảo hiểm từ đại lý.

Crosstrek gây ấn tượng với phong cách thiết kế mạnh mẽ, kết hợp giữa sự linh hoạt của một mẫu xe đô thị và khả năng thích nghi của một chiếc SUV phục vụ những hành trình khám phá. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đặc trưng, cụm đèn LED hiện đại cùng các đường nét tạo hình khỏe khoắn.

Với khoảng sáng gầm xe lớn, Crosstrek có lợi thế khi vận hành trên các đoạn đường gồ ghề, đường đất hoặc khu vực có điều kiện mặt đường không thuận lợi. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu SUV này khác biệt so với nhiều mẫu xe đô thị cùng phân khúc.

Bên trong cabin, Subaru Crosstrek 2026 được thiết kế theo hướng hiện đại, thực dụng và tập trung vào trải nghiệm người lái. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 11,6 inch tích hợp hệ thống giải trí và điều khiển điều hòa. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, giúp người dùng dễ dàng truy cập các ứng dụng giải trí, dẫn đường và liên lạc ngay trên màn hình trung tâm.

Ghế lái chỉnh điện 10 hướng đi kèm chức năng điều chỉnh đệm đỡ thắt lưng giúp cải thiện sự thoải mái trong những hành trình dài. Ngoài ra, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cho phép người lái và hành khách tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu riêng. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng không gian chứa hành lý khi cần thiết.

Subaru Crosstrek 2026 được cung cấp với hai lựa chọn hệ truyền động.

- Phiên bản sử dụng động cơ Boxer 2.0L cho công suất 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 196 Nm, kết hợp hộp số vô cấp Lineartronic CVT với 8 cấp số ảo và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD. Cấu hình này tương đồng với mẫu Subaru Forester, mang đến khả năng vận hành ổn định và cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản.

- Phiên bản Crosstrek e-Boxer Hybrid sử dụng động cơ Boxer 2.0L kết hợp mô-tơ điện. Động cơ xăng sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm, trong khi mô-tơ điện bổ sung công suất 16,5 mã lực cùng mô-men xoắn 66 Nm. Hệ truyền động đi kèm hộp số CVT 7 cấp số ảo và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng.

Crosstrek e-Boxer Hybrid nổi bật khi là một trong số ít mẫu SUV hybrid trong phân khúc được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, mang lại sự cân bằng giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và tính linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá.

Giống như nhiều mẫu xe khác của Subaru, Crosstrek tiếp tục duy trì những giá trị cốt lõi gồm động cơ Boxer, hệ dẫn động đối xứng S-AWD và hộp số Lineartronic CVT. Xe được trang bị hệ thống X-Mode với hai chế độ gồm Snow/Dirt và Deep Snow/Mud, hỗ trợ người lái khi vận hành trên đường trơn trượt hoặc địa hình khó. Bên cạnh đó, chế độ lái SI-Drive cho phép điều chỉnh phản hồi động cơ theo từng nhu cầu sử dụng, từ vận hành tiết kiệm đến cảm giác lái thể thao hơn.

Xe được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight thế hệ mới, sử dụng hệ thống camera stereo kết hợp camera góc rộng nhằm nâng cao khả năng nhận diện phương tiện, người đi bộ và xe đạp.

Gói công nghệ này bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh phòng tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đánh lái theo xe phía trước, đánh lái khẩn cấp tự động, cảnh báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo chệch làn đường và kiểm soát bướm ga nhằm hạn chế nguy cơ va chạm.