Loạt xe máy điện chất lượng tầm giá 20 triệu đồng

Honda ICON e:

Honda ICON e: là mẫu xe gắn máy điện được trang bị hệ thống đèn LED toàn phần, trong đó đèn chiếu sáng phía trước luôn bật khi xe vận hành. Xe sử dụng màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị các thông tin như tốc độ, quãng đường, mức pin và chế độ lái.

Mẫu xe này có hai hộc chứa đồ phía trước, hộc bên trái tích hợp cổng sạc USB Type-A. Cốp xe có dung tích 26 lít, có thể chứa một mũ bảo hiểm 3/4 cùng một số vật dụng cá nhân. Honda ICON e: được trang bị hai chế độ lái gồm Tiêu chuẩn và Tiết kiệm. Theo công bố của nhà sản xuất, chế độ Tiết kiệm có thể tăng quãng đường di chuyển khoảng 15% so với chế độ thông thường.

Honda ICON e: sử dụng động cơ điện tích hợp trong bánh sau, công suất định mức 1,5 kW và công suất tối đa 1,81 kW. Xe có tốc độ tối đa 48 km/h và quãng đường di chuyển khoảng 71 km sau mỗi lần sạc đầy theo thông số của hãng.

Xe sử dụng pin lithium-ion đạt chuẩn chống nước IP67, có thể tháo rời để sạc hoặc sạc trực tiếp trên xe. Bộ pin được thiết kế với vỏ hợp kim nhôm, tích hợp tay xách và đèn báo trạng thái sạc. Bộ sạc đi kèm được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn của nhà sản xuất.

Honda ICON e: hiện có giá niêm yết 20,52 triệu đồng, đã bao gồm VAT và bộ sạc. Trong tháng 7, khách hàng mua xe được hãng áp dụng chương trình ưu đãi tặng 5 triệu đồng tiền mặt.

VinFast Evo

VinFast Evo sở hữu thiết kế theo phong cách xe tay ga đô thị và được trang bị hệ thống đèn Full LED kết hợp đèn pha LED Projector. Xe có hộc để đồ phía trước, sàn để chân rộng và cốp dung tích 12 lít khi lắp hai pin.

Mẫu xe được trang bị hệ thống giảm xóc thủy lực trước và sau, cổng sạc USB/Type-C và khả năng kết nối ứng dụng trên điện thoại. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi tình trạng xe, định vị, kiểm tra mức pin và lịch sử hành trình.

VinFast Evo sử dụng động cơ Inhub tích hợp trong bánh sau với công suất tối đa 2.450 W ở phiên bản Evo, cho tốc độ tối đa 70 km/h theo công bố của nhà sản xuất. Động cơ đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe hoạt động trong điều kiện ngập nước sâu tới 0,5 m trong thời gian tối đa 30 phút.

Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh. Theo thông số từ hãng, khi sử dụng một pin tiêu chuẩn kết hợp một pin phụ, quãng đường di chuyển có thể đạt khoảng 165 km trong điều kiện thử nghiệm. Thời gian sạc đầy khoảng 4 giờ 30 phút với bộ sạc công suất 400 W. VinFast Evo cũng hỗ trợ giải pháp đổi pin thông qua hệ thống tủ đổi pin.

VinFast Evo hiện có giá niêm yết 18,8 triệu đồng, đã bao gồm VAT và bộ sạc. Mẫu xe đang được hãng áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá 13%.

YADEA Orla P

YADEA Orla P là mẫu xe máy điện được thiết kế theo phong cách cổ điển, kết hợp các trang bị công nghệ hiện đại. Xe sử dụng đèn pha LED thấu kính hình chữ V với cường độ sáng công bố 20.000 cd, tầm chiếu xa khoảng 55 m và vùng chiếu rộng 10 m.

Xe được trang bị màn hình LCD kích thước 5,91 inch hiển thị các thông số vận hành. Thông qua ứng dụng YADEA, người dùng có thể kết nối Bluetooth để sử dụng các tính năng như mở khóa thông minh, định vị xe, kích hoạt chống trộm, tìm xe từ xa và quản lý phương tiện. Ngoài ra, xe còn có cốp chứa đồ dung tích 17 lít, hộc để đồ phía trước, cổng sạc USB và đèn xi nhan tích hợp âm thanh cảnh báo.

YADEA Orla P sử dụng động cơ YADEA GTR với công suất tối đa 1.700 W và hiệu suất công bố 88%. Xe có tốc độ tối đa 48 km/h và khả năng leo dốc tới 12 độ theo thông số của nhà sản xuất. Động cơ được tích hợp công nghệ thu hồi năng lượng khi giảm tốc và hệ thống giắc cắm chống nước đạt tiêu chuẩn IPX7.

Mẫu xe sử dụng bộ ắc quy Graphene TTFAR dung lượng 60V22Ah, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 65 km sau mỗi lần sạc theo công bố của hãng.

YADEA Orla P hiện có giá bán niêm yết 21,69 triệu đồng, đã bao gồm VAT, ắc quy và bộ sạc.