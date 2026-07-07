Subaru Forester giảm giá lên đến 360 triệu đồng

Subaru Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi tháng 7/2026 dành cho các dòng xe Forester, Crosstrek, Outback, WRX và BRZ với các hình thức hỗ trợ giảm giá trực tiếp, áp dụng giá bán đặc biệt hoặc tặng phụ kiện đi kèm. Trong đó, Forester là dòng xe có mức điều chỉnh lớn nhất lên đến 360 triệu đồng.

Ở nhóm SUV cỡ C, hai phiên bản Forester nhập khẩu từ Thái Lan nhận mức ưu đãi đáng chú ý. Cụ thể, Forester 2.0i-L EyeSight có giá niêm yết 1,099 tỷ đồng được áp dụng giá ưu đãi còn 799 triệu đồng, giảm khoảng 300 triệu đồng. Phiên bản Forester 2.0i-S EyeSight giảm từ 1,199 tỷ đồng xuống 839 triệu đồng, tương đương mức chênh khoảng 360 triệu đồng.

Forester 2.0i-L EyeSight có giá niêm yết 1,099 tỷ đồng được áp dụng giá ưu đãi còn 799 triệu đồng.

Đối với thế hệ Forester mới nhập khẩu từ Nhật Bản, Subaru hiện chưa áp dụng chính sách giảm giá trực tiếp. Hai phiên bản Forester 2.5i-L EyeSight và 2.5i-S EyeSight tiếp tục giữ giá niêm yết lần lượt ở mức 1,299 tỷ và 1,399 tỷ đồng.

Dòng crossover Crosstrek cũng nằm trong danh sách ưu đãi tháng này. Bản Crosstrek 2.0i-S EyeSight đời 2024 được hỗ trợ 199 triệu đồng, trong khi phiên bản 2.0i-S e-Boxer Hybrid đời 2024 nhận ưu đãi 239 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ giá, khách hàng mua xe còn được tặng bộ nâng cấp cốp điện tự động trị giá 19,5 triệu đồng và bộ phụ kiện cao cấp. Các phiên bản Crosstrek đời 2025 có mức ưu đãi thấp hơn. Bản động cơ xăng nhận hỗ trợ 119 triệu đồng, trong khi phiên bản hybrid được giảm 159 triệu đồng, kèm bộ nâng cấp cốp điện tự động.

Dòng crossover Crosstrek cũng nằm trong danh sách ưu đãi tháng này cao nhất lên đến 239 triệu đồng.

Với nhóm xe nhập khẩu Nhật Bản, Outback VIN 2025 có giá niêm yết 1,769 tỷ đồng và được áp dụng giá ưu đãi 1,625 tỷ đồng. Mẫu sedan thể thao WRX nhận mức hỗ trợ 20 triệu đồng cho phiên bản WRX 2.4 CVT tS EyeSight VIN 2025.

Trong khi đó, mẫu coupe thể thao BRZ áp dụng ưu đãi 10 triệu đồng đối với phiên bản BRZ 2.4 AT EyeSight VIN 2026. Các phiên bản còn lại giữ nguyên giá bán. Chương trình ưu đãi được Subaru áp dụng trong tháng 7/2026, mức hỗ trợ thực tế có thể thay đổi tùy đại lý và số lượng xe còn trong hệ thống phân phối.