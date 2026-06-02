Subaru Forester nhập Thái được giảm 310 triệu đồng

Động thái điều chỉnh giá bán của nhà phân phối MIV đối với lô xe Forester nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cuối cùng trong kho nhằm dọn đường cho các kế hoạch mới tại thị trường Việt Nam. Subaru Việt Nam (MIV) vừa công bố điều chỉnh mức giá bán cho dòng xe Forester 2.0L nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Theo đó, mẫu SUV hạng C này hiện có giá khởi điểm mới chỉ từ 839 triệu đồng. Đây được xem là mức giá sàn khá thấp kể từ đầu năm đối với dòng xe này, áp dụng cho số lượng xe giới hạn còn lại trong kho của hãng. Đi kèm với mức giá bán mới, tất cả các phiên bản Subaru Forester bán ra trong giai đoạn này vẫn được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km.

Thị trường ô tô Việt Nam đang có sự cạnh tranh gay gắt về giá và chính sách hậu mãi, việc một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc duy trì chế độ bảo hành dài hạn không giới hạn quãng đường di chuyển được đánh giá là một điểm cộng lớn đối với nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình.

Subaru Forester tham gia vào phân khúc C-SUV tại Việt Nam và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ mạnh như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson. Xe được trang bị hệ thống bốn công nghệ cốt lõi đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản, bao gồm: động cơ Boxer với cấu tạo các xi-lanh nằm ngang đối xứng giúp hạ thấp trọng tâm xe, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD) tối ưu lực kéo trên nhiều điều kiện địa hình, hệ khung gầm toàn cầu Subaru (SGP) tăng độ cứng vững và hệ thống an toàn chủ động EyeSight.

Ghi nhận tại các đại lý, lượng xe Forester 2.0L thuộc diện điều chỉnh giá lần này không còn nhiều. Do đó, chương trình bán hàng với mức giá từ 839 triệu đồng có thể kết thúc sớm hơn dự kiến ngay khi lô hàng được bàn giao hết.

Việc Subaru Forester hạ giá xuống mốc 839 triệu đồng là bước đi tất yếu trong bối cảnh phân khúc C-SUV đang chịu áp lực giảm giá mạnh từ các mẫu xe lắp ráp trong nước (CKD). Hiện tại, việc duy trì mức giá tiệm cận xe CKD giúp một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Thái Lan như Forester gia tăng đáng kể tính cạnh tranh về mặt kinh tế, tiếp cận được tệp khách hàng rộng hơn thay vì chỉ gói gọn ở nhóm khách hàng trung thành của thương hiệu.

Đối với khách hàng thực dụng, mức giá từ 839 triệu đồng cho một chiếc SUV sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) và gói an toàn chủ động là một lựa chọn kinh tế rất đáng cân nhắc. Điểm mạnh lớn nhất của Forester vẫn là cảm giác lái và nền tảng cơ khí vững chắc.

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý số lượng xe không còn nhiều, đồng nghĩa với việc sự lựa chọn về màu sắc hoặc phiên bản có thể bị giới hạn ở giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm này.

Bảng giá giảm chi tiết cho các phiên bản dòng xe Subaru Forester nhập Thái: