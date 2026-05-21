Subaru bất ngờ ưu tiên dây chuyền sản xuất ô tô hybrid

Subaru đang điều chỉnh chiến lược điện hóa trong bối cảnh nhu cầu xe điện tại một số thị trường lớn không tăng như kỳ vọng. Thay vì dồn lực cho xe thuần điện, hãng xe Nhật Bản sẽ ưu tiên sản xuất linh hoạt, tập trung nhiều hơn vào hybrid và xe xăng truyền thống.

Subaru đang cho thấy cách tiếp cận thận trọng hơn trong cuộc đua xe điện. Hãng được cho là đang rà soát lại kế hoạch đầu tư khoảng 1.500 tỷ Yên cho mảng điện hóa, trong đó mới giải ngân khoảng 300 tỷ yen. Phần vốn còn lại có thể được phân bổ lại tùy theo diễn biến thực tế của thị trường.

Nguyên nhân chính đến từ việc nhu cầu xe điện tại một số thị trường, đặc biệt là Mỹ, đang chậm hơn kỳ vọng. Đây lại là thị trường quan trọng nhất của Subaru, nơi khách hàng vẫn chuộng các mẫu xe thực dụng, bền bỉ, dẫn động bốn bánh và có khả năng di chuyển đường dài.

Subaru không rút khỏi mảng xe điện. Hãng vẫn tiếp tục phát triển các mẫu xe điện hợp tác cùng Toyota, đồng thời duy trì kế hoạch ra mắt thêm SUV điện trong thời gian tới. Tuy nhiên, các dự án xe điện tự phát triển quy mô lớn có thể bị lùi lại, nhường chỗ cho các dòng hybrid và xe động cơ đốt trong.

Đáng chú ý, Subaru đã cải tạo nhà máy Gunma Yajima theo hướng linh hoạt, cho phép sản xuất xe điện, hybrid và xe xăng trên cùng một dây chuyền. Cách làm này giúp hãng dễ dàng điều chỉnh sản lượng theo nhu cầu thực tế, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một loại sản phẩm

Trong bối cảnh hạ tầng sạc chưa đồng đều, chi phí pin còn cao và chính sách ưu đãi xe điện thay đổi liên tục, hybrid đang trở thành lựa chọn an toàn hơn với nhiều hãng xe. Với Subaru, đây là giải pháp phù hợp để giữ chân nhóm khách hàng truyền thống, đồng thời vẫn từng bước bước vào kỷ nguyên điện hóa.

Có thể nói, Subaru không “quay lưng” với xe điện, mà đang chọn đi chậm và chắc hơn. Với một thương hiệu vốn nổi tiếng bởi sự thực dụng, bền bỉ và khác biệt, việc không chạy theo xu hướng bằng mọi giá có thể là cách để Subaru bảo vệ bản sắc trong giai đoạn chuyển đổi nhiều biến động của ngành ô tô.