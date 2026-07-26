Senke SK400-KG 2026: Xe côn tay thể thao tân cổ điển gây sốt vì giá rẻ

Mẫu xe máy thể thao tân cổ điển Senke SK400-KG 2026 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Malaysia với mức giá niêm yết 21.800 RM (khoảng 122,5 triệu đồng). Senke SK400-KG nổi bật với phong cách độc đáo, kết hợp giữa nét cổ điển của Cafe Racer và sự cá tính của dòng naked-sport. Xe được trang bị cụm đèn pha tròn hoài cổ và bình xăng dung tích 15,5 lít với thiết kế gân guốc, kèm theo tem số thể thao tạo điểm nhấn mạnh mẽ.

Yên xe có chiều cao 775 mm, mang lại tư thế ngồi thoải mái và dễ kiểm soát cho người dùng. Mẫu xe này có hai tùy chọn màu sắc: xám và bạc, cùng bộ vành 17 inch ở cả bánh trước và sau, với kích thước lốp lần lượt là 110/70 và 150/55.

Về trang bị và tiện ích, SK400-KG được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng hoàn toàn bằng công nghệ LED hiện đại. Bảng đồng hồ điều khiển trung tâm là màn hình LCD, hiển thị đầy đủ và rõ ràng các thông số vận hành. Hệ thống treo bao gồm phuộc hành trình ngược (upside-down) không điều chỉnh ở phía trước và giảm xóc đơn (monoshock) ở phía sau.

Để đảm bảo an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh đĩa thủy lực đơn ở cả hai bánh, với đĩa phanh trước đường kính 300 mm và đĩa sau 240 mm, cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh tiêu chuẩn.

Senke SK400-KG được trang bị khối động cơ 2 xi-lanh, dung tích 378 cc, 8 van, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa 35,6 mã lực tại 9.000 vòng/phút, vượt trội hơn so với các mẫu xe phân khối nhỏ như Honda Winner R hay Yamaha Exciter.

Thông số mô-men xoắn hiện chưa được công bố. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp. Với trọng lượng 187 kg, Senke SK400-KG hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái đầm chắc và linh hoạt trên nhiều cung đường.