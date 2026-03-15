Các dòng xe Subaru tại Việt Nam không bị ảnh hưởng triệu hồi

Nhà phân phối xác nhận xe Subaru hybrid tại Việt Nam không bị ảnh hưởng.Theo thông tin từ Cơ quan An toàn giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ, tổng cộng 69.153 xe Subaru hybrid thuộc diện triệu hồi. Trong đó có 17.446 xe Crosstrek Hybrid và 51.707 xe Forester Hybrid.

Nguyên nhân được xác định do cụm nắp bình xăng. Gioăng làm kín giữa vỏ nắp và vòng đệm có thể không đảm bảo độ kín cần thiết. Khi xe được đổ đầy nhiên liệu và nhiệt độ môi trường tăng cao, xăng giãn nở làm áp suất trong bình tăng lên.

Trong một số trường hợp, nhiên liệu có thể bị đẩy ngược lên cổ bình. Nếu hệ thống làm kín không đủ chặt, xăng có thể rò rỉ ra ngoài, làm tăng nguy cơ cháy nổ khi gặp nguồn lửa. Subaru cho biết đã ghi nhận 33 báo cáo kỹ thuật liên quan tại Mỹ, nhưng chưa có trường hợp cháy xe hoặc thương tích nào được xác nhận.

Trong thời gian chờ khắc phục, Subaru khuyến cáo chủ xe chỉ nên đổ tối đa 50% dung tích bình xăng và ưu tiên đỗ xe ngoài trời, tránh khu vực kín hoặc gần nhà ở. Giải pháp sửa chữa là thay thế nắp bình xăng bằng phiên bản có gioăng cải tiến, bổ sung vòng đệm chữ O để tăng khả năng làm kín.

Hãng dự kiến bắt đầu liên hệ khách hàng từ cuối tháng 3 để sắp xếp lịch sửa chữa. Subaru cũng cho biết các xe Crosstrek Hybrid đời 2026 sản xuất sau thời điểm này sẽ được lắp sẵn linh kiện mới.

Sau khi thông tin triệu hồi được công bố tại Bắc Mỹ, Tập đoàn Motor Image và nhà phân phối Subaru tại Việt Nam, đã đưa ra phản hồi chính thức. Theo xác nhận từ Subaru Nhật Bản, các mẫu Subaru hybrid do Motor Image phân phối tại châu Á, bao gồm Việt Nam, không nằm trong diện ảnh hưởng của đợt triệu hồi gần 70.000 xe tại Mỹ.

Nguyên nhân là linh kiện liên quan đến chiến dịch triệu hồi được thiết kế riêng để đáp ứng các quy định môi trường tại Bắc Mỹ. Cấu hình hệ thống nhiên liệu trên xe tiêu chuẩn tại thị trường này khác với cấu hình xe phân phối tại Việt Nam.

Đại diện nhà phân phối cho biết đã làm việc trực tiếp với Subaru Nhật Bản để xác minh thông tin và khẳng định các mẫu xe hybrid chính hãng tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước.