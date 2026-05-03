Xe điện Subaru mới có thể đi xa đến đâu?

Subaru tiếp tục hợp tác với Toyota tung ra mẫu xe SUV thuần điện lớn nhất từ trước tới nay có tên gọi Getaway tại Mỹ. Đây được xem là phiên bản “anh em” chạy điện của Toyota Highlander. Ngoại hình Getaway mang phong cách riêng với logo phát sáng, đèn trước mới và dải LED hậu liền mạch.

Nội thất 3 hàng ghế rộng rãi, trang bị màn hình trung tâm 14 inch, đồng hồ số 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế sưởi/làm mát, sạc không dây và gói an toàn EyeSight. Xe trang bị hàng ghế thứ hai tùy chọn dạng băng hoặc ghế thương gia. Khoang hành lý đạt tối đa 1.291 lít khi gập ghế, hoặc 450 lít khi đủ 3 hàng ghế. Mẫu xe SUV điện Subaru Gateway dự kiến bán ra từ cuối 2026, thuộc đời 2027.

Subaru Getaway sở hữu cấu hình 7 chỗ, dẫn động AWD tiêu chuẩn với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 420 mã lực, mạnh hơn Highlander điện 338 mã lực. Xe có thể tăng tốc 0-96 km/h dưới 5 giây, khoảng sáng gầm 211 mm, hỗ trợ off-road với X-Mode và khả năng kéo tải 1.588 kg

Cung cấp năng lượng là pin 95,8 kWh, cho tầm hoạt động hơn 483 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh 150 kW (10-80% trong ~30 phút) và dùng chuẩn NACS, tương thích mạng lưới Tesla Supercharger. Nhà sản xuất cho biết phiên bản pin 77 kWh sẽ bổ sung vào năm 2027.

Hiện chưa có giá bán chính thức cho dòng xe này và thời gian ra mắt chính thức sẽ được hãng cập nhật sau.