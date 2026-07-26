Sự thật kinh ngạc khiến người mua xe điện cũ thở phào

Một phân tích quy mô lớn tại Thụy Điển dựa trên dữ liệu từ năm 2022-2026 với 9.954 bài kiểm định đã xua tan nỗi hoang mang lớn nhất của người tiêu dùng về độ bền pin xe điện. Kết quả kiểm tra bằng công nghệ chẩn đoán AVILOO do nhà bán lẻ Carla công bố cho thấy, các dòng xe điện hiện đại vẫn giữ được hơn 95% dung lượng pin ban đầu ngay cả khi đã vận hành trên 100.000 Km. Mức suy giảm dung lượng diễn ra rất chậm rãi theo thời gian thay vì tụt dốc đột ngột như nhiều lo ngại trước đây.

Nghiên cứu mới hé lộ sức khỏe đáng kinh ngạc của pin xe điện.

Bí mật nhà cung cấp tế bào pin và yếu tố quyết định tuổi thọ

Bảng xếp hạng độ bền chứng kiến sự thống trị tuyệt đối từ các hãng xe Hàn Quốc với mức chai pin chưa tới 3% sau quãng đường dài. Mẫu Kia e-Niro bản pin 64 kWh xuất sắc giành ngôi quán quân với điểm sức khỏe trung bình đạt 97,25%, theo sát ngay sau là Hyundai Kona Electric đạt 97,18% và Kia EV6 đạt 95,95%. Danh sách tốp đầu còn có sự góp mặt của Volvo XC40 Recharge, Polestar 2, BMW i3 cùng các mẫu xe tên tuổi khác như Audi e-tron, Volkswagen ID.4 hay Skoda Enyaq iV.

Báo cáo từ Helsinki Times nhấn mạnh, công nghệ hóa học và nhà cung cấp tế bào pin mới là yếu tố cốt lõi quyết định độ bền, dù trên cùng một dòng xe. Điển hình như Tesla Model 3 dùng pin LFP từ CATL giữ được 93,3% dung lượng, trong khi bản dùng pin LG Chem đạt 91,5%, còn bản dùng pin Panasonic chỉ đạt từ 88,2% - 89,8%. Bên cạnh đó, các yếu tố như thói quen sạc, điều kiện vận hành và khí hậu cũng tác động trực tiếp khiến hai chiếc xe giống hệt nhau có tốc độ chai pin khác nhau.

Đáng chú ý, ngay cả mẫu xe xếp ở vị trí cuối cùng trong tốp 20 là Volkswagen ID.3 vẫn giữ được tới 91,79% dung lượng pin ban đầu sau 100.000 Km lăn bánh. Song song đó, các nhà nghiên cứu Áo cũng vừa phát triển thành công hệ thống quản lý pin mới giúp phát hiện sớm các tổn thương ẩn và quá trình lão hóa của tế bào pin. Công nghệ này hứa hẹn sẽ tiếp tục gia tăng độ an toàn, hiệu suất vận hành và kéo dài tuổi thọ tối đa cho các dòng xe điện thế hệ tiếp theo.

Một xe điện Tesla đang sạc pin.

Kết quả kiểm định thực tế này mang lại giá trị tham khảo vô cùng lớn cho người tiêu dùng đang tìm kiếm xe điện đã qua sử dụng. Việc đánh giá sức khỏe pin kết hợp cùng số km đã đi và tuổi đời xe sẽ giúp người mua hoàn toàn yên tâm về hiệu suất của thiết bị. Sự cải tiến không ngừng về mặt công nghệ đang giúp xe điện khẳng định độ bền bỉ vượt trội, sẵn sàng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế trong nhiều năm liền.