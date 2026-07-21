Top 3 xe điện 5 chỗ đáng mua cho gia đình trong tầm giá 800 triệu đồng

Thị trường xe điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động với nhiều lựa chọn hơn trước. Tuy nhiên, nếu đặt tiêu chí là một mẫu xe 5 chỗ, phù hợp cho gia đình và có mức giá khoảng 800 triệu đồng, số lượng ứng viên thực tế vẫn chưa quá nhiều. Ngoài giá bán, người mua còn cần cân nhắc đến không gian nội thất, phạm vi hoạt động, hạ tầng sạc cũng như chi phí sử dụng lâu dài.

Dưới đây là ba mẫu xe điện nổi bật trong phân khúc này.

1. VinFast VF 7 Eco – 789 triệu đồng

VinFast VF 7 Eco là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất trong tầm giá 800 triệu đồng. Thuộc phân khúc SUV hạng C, mẫu xe sở hữu kích thước lớn hơn nhiều đối thủ cùng tầm giá, mang đến không gian rộng rãi cho cả người ngồi trước lẫn hàng ghế sau. Đây là lợi thế lớn đối với những gia đình thường xuyên di chuyển cùng trẻ nhỏ hoặc có nhu cầu đi du lịch cuối tuần.

VF 7 Eco được trang bị nhiều tính năng hiện đại như màn hình trung tâm kích thước lớn, hệ thống kết nối thông minh, các tính năng hỗ trợ lái và nhiều trang bị an toàn. Thiết kế ngoại thất mang phong cách trẻ trung, hiện đại, phù hợp với xu hướng của các mẫu SUV điện mới.

Điểm mạnh lớn nhất của VF 7 không chỉ nằm ở bản thân chiếc xe mà còn ở hệ sinh thái của VinFast. Hiện hãng sở hữu mạng lưới trạm sạc phủ rộng trên toàn quốc, giúp người dùng thuận tiện hơn khi di chuyển đường dài cũng như giảm đáng kể nỗi lo tìm điểm sạc.

Tuy nhiên, bản Eco sử dụng hệ dẫn động cầu trước nên khả năng tăng tốc và vận hành sẽ không mạnh bằng bản Plus cao cấp hơn. Dù vậy, với nhu cầu sử dụng của đa số gia đình, đây vẫn là lựa chọn cân bằng giữa giá bán, không gian và công nghệ.

2. MG4 EV DEL – 828 triệu đồng

MG4 EV là mẫu hatchback thuần điện được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành. Không giống nhiều mẫu xe điện phổ thông sử dụng hệ dẫn động cầu trước, MG4 EV được trang bị hệ dẫn động cầu sau, mang lại cảm giác lái thú vị hơn, đặc biệt khi di chuyển trên đường trường hoặc vào cua.

Thiết kế của MG4 mang phong cách thể thao với ngoại hình trẻ trung, khoang lái hiện đại và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Nội thất được tối giản nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

So với VF 7, MG4 EV có kích thước nhỏ gọn hơn nên linh hoạt khi di chuyển trong đô thị và tìm chỗ đỗ xe. Tuy nhiên, đây cũng là điểm khiến không gian hàng ghế sau và khoang hành lý không thực sự rộng nếu gia đình thường xuyên đi đủ 5 người hoặc mang theo nhiều hành lý.

Một điểm người mua cần lưu ý là MG hiện chưa có hệ thống trạm sạc riêng như VinFast. Chủ xe sẽ chủ yếu sạc tại nhà hoặc sử dụng các trạm sạc công cộng của bên thứ ba, do đó cần tính toán điều kiện sử dụng trước khi quyết định.

3. Geely EX5 – 839 triệu đồng

Geely EX5 là cái tên mới gia nhập thị trường Việt Nam nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế hiện đại và mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV điện.

Khác với MG4 EV, EX5 thuộc nhóm SUV nên mang đến không gian sử dụng rộng rãi hơn, phù hợp với nhu cầu của các gia đình trẻ. Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản với màn hình cảm ứng lớn, nhiều tính năng kết nối thông minh và các trang bị an toàn hiện đại.

Bên cạnh đó, mẫu xe cũng được đánh giá có phạm vi hoạt động tốt trong phân khúc, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày cũng như các chuyến đi liên tỉnh.

Dẫu vậy, Geely vẫn là thương hiệu mới tại Việt Nam. Hệ thống đại lý, trung tâm bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi đang trong quá trình mở rộng, vì vậy đây là yếu tố người mua nên cân nhắc nếu ưu tiên sự thuận tiện trong quá trình sử dụng lâu dài.

Tóm lại, nếu ưu tiên một chiếc SUV rộng rãi, phù hợp cho gia đình và có hạ tầng sạc phủ rộng, VinFast VF 7 Eco là lựa chọn nổi bật nhất trong tầm giá khoảng 800 triệu đồng. Trong khi đó, MG4 EV sẽ phù hợp với những người yêu thích cảm giác lái, chủ yếu sử dụng xe trong đô thị hoặc di chuyển cùng 1–4 người. Còn Geely EX5 là lựa chọn đáng cân nhắc nếu người dùng muốn trải nghiệm một mẫu SUV điện mới với nhiều trang bị hiện đại và chấp nhận đánh đổi việc thương hiệu vẫn đang trong giai đoạn xây dựng hệ thống dịch vụ tại Việt Nam.