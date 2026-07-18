MG trình làng mẫu xe điện mới dành cho phái nữ

MG vừa giới thiệu mẫu xe concept hatchback điện GO! tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026. Mẫu xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phong cách thể thao và được định vị là một trong những sản phẩm mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu tại thị trường châu Âu.

Mẫu concept sở hữu phần đầu xe với các đường nét góc cạnh, cản trước thể thao, vòm bánh xe mở rộng cùng nhiều chi tiết khí động học. Thiết kế tổng thể hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đồng thời phản ánh định hướng phát triển các mẫu xe điện có kiểu dáng năng động bên cạnh dòng SUV đang chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục sản phẩm của MG.

MG vừa giới thiệu mẫu xe concept hatchback điện GO! tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026.

Hiện MG chưa công bố thông số kỹ thuật cũng như nền tảng vận hành của GO! Concept. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe có thể được phát triển dựa trên nền tảng của MG4 EV – mẫu hatchback thuần điện đang được phân phối tại nhiều thị trường châu Âu. Nếu được thương mại hóa, GO! nhiều khả năng sẽ hướng đến phân khúc xe điện cỡ nhỏ với mức giá cạnh tranh, tiếp nối chiến lược mà MG đang theo đuổi trong những năm gần đây.

Hiện MG chưa công bố thông số kỹ thuật cũng như nền tảng vận hành của GO! Concept.

MG hiện thuộc sở hữu của tập đoàn SAIC Motor (Trung Quốc) và đang là một trong những thương hiệu xe điện có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý tại châu Âu, đặc biệt tại thị trường Anh. Các sản phẩm như MG4 EV hay mẫu roadster điện Cyberster đã góp phần giúp thương hiệu mở rộng thị phần trong phân khúc xe điện phổ thông.

Đến thời điểm hiện tại, MG chưa công bố kế hoạch đưa GO! Concept vào sản xuất thương mại cũng như thời gian ra mắt phiên bản hoàn chỉnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu xe tại Goodwood Festival of Speed 2026 cho thấy hãng đang tiếp tục đầu tư vào phân khúc hatchback điện cỡ nhỏ, nơi nhiều thương hiệu đang giới thiệu các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện đô thị.