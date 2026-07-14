Vì sao xe điện tăng tốc như siêu xe nhưng vẫn bị giới hạn vận tốc?

Khi lái xe điện, người dùng thường cảm nhận được sự tăng tốc mạnh mẽ ngay khi nhấn ga, nhờ vào mô-men xoắn tức thời vốn là một trong những ưu điểm nổi bật của động cơ điện. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng tốc ban đầu ấn tượng, hầu hết các xe điện nhanh chóng đạt đến giới hạn tốc độ, thường là 150-160 km/h đối với các mẫu xe tầm thấp và tầm trung, trong khi ngay cả những mẫu xe mạnh nhất cũng hiếm khi vượt quá 180 km/h. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến điều này?

Xe điện có giới hạn tốc độ hiếm khi vượt quá 180km/h.

Một trong những lý do chính là sự thiếu hụt hộp số. Trong động cơ đốt trong, các bánh răng giúp duy trì tốc độ vòng quay ổn định khi xe tăng tốc. Ngược lại, động cơ điện không có hệ thống bánh răng bổ sung này. Do đó, khi không có số cao hơn để “làm dịu” động cơ, xe điện buộc phải hoạt động ở vòng tua cao, điều này có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng nếu không có giới hạn điện tử.

Ngoài ra, lực cản khí động học cũng là một yếu tố quan trọng. Khi xe tăng tốc, lực cản này tăng lên theo cấp số nhân, khiến việc duy trì tốc độ trên 120 km/h tiêu tốn một lượng năng lượng lớn từ pin, làm giảm đáng kể phạm vi hoạt động thực tế. Điều này giải thích tại sao phạm vi hoạt động trên đường cao tốc thường thấp hơn so với trong thành phố, nơi mà hệ thống phanh tái tạo năng lượng và tốc độ thấp giúp tiết kiệm năng lượng.

Nhiều yếu tố, bao gồm nhiệt độ và lốp xe ảnh hưởng đến quyết định này.

Quản lý nhiệt độ và lốp xe cũng đóng vai trò quan trọng. Việc tiêu thụ năng lượng lớn ở tốc độ cao làm tăng nhiệt độ, và nhà sản xuất thường giới hạn tốc độ tối đa để kiểm soát pin, giảm nguy cơ suy giảm chất lượng pin sớm. Hơn nữa, xe điện thường nặng hơn xe sử dụng động cơ đốt trong do trọng lượng pin, và lốp xe được thiết kế đặc biệt để chịu tải trọng này, cũng như có giới hạn tốc độ tối đa rõ ràng.

Tóm lại, giới hạn tốc độ của xe điện không phải là một vấn đề kỹ thuật mà là một quyết định có chủ đích từ các nhà sản xuất nhằm ưu tiên độ tin cậy, an toàn và phạm vi hoạt động hơn là tốc độ tối đa, điều mà hiếm khi tạo ra sự khác biệt trong việc lái xe hàng ngày.