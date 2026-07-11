VinFast lập kỷ lục mới về doanh số xe điện bán ra tại Việt Nam

Hãng VinFast công bố đã bàn giao 17.955 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 6/2026, nâng tổng số xe đã bán ra kể từ đầu năm lên 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một hãng xe vượt qua được cột mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong 6 tháng, khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối của VinFast trên thị trường.

Đạt kỷ lục chưa từng có song kết quả của VinFast không gây bất ngờ mà đã được dự liệu chắc chắn sau 21 tháng bền bỉ giữ ngôi vị bán chạy nhất trong nước từ tháng 10/2024 đến nay, với sự đóng góp doanh số của tất cả các mẫu xe trong dải sản phẩm.

Hầu hết các mẫu xe VinFast đều đang giữ vai trò dẫn dắt doanh số và xu hướng tiêu dùng ở các phân khúc. Trong đó, Limo Green đã bàn giao 3.868 xe trong tháng 6/2026 và tổng 27.927 xe trong 6 tháng đầu năm, tạo nên cuộc cách mạng trong lĩnh vực vận tải hành khách, trở thành mẫu xe được yêu thích nhất thị trường nhờ khả năng vận hành bền bỉ, ổn định, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Ở vị trí thứ hai, mẫu “ô tô điện quốc dân” VF 3 tiếp tục là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường nhờ thiết kế cá tính và công năng sử dụng tối ưu, với 23.781 xe được bán ra trong nửa đầu năm. Tính riêng trong tháng 6/2026, VF 3 đã đạt doanh số lên tới 3.550 xe.

Ngay sau VF 3 là VF 5 với vị thế dẫn đầu phân khúc xe gầm cao cỡ A. Cụ thể, đã có 20.167 xe VF 5 (bao gồm phiên bản Herio Green) đến tay khách hàng từ đầu năm, trong đó riêng trong tháng 6 là 3.364 xe.

Các vị trí tiếp theo trong danh sách bán chạy của VinFast lần lượt là VF 6 (14.045 xe), VF MPV 7 (9.177 xe) và VF 7 (6.849 xe), trong đó doanh số riêng trong tháng 6 của ba mẫu xe này lần lượt là 2.988 xe VF 6, 1.254 xe VF MPV 7 và 1.437 xe VF 7. Các mẫu xe khác như VF 8, VF 9 hay EC Van, Minio Green cũng liên tục ghi nhận doanh số ấn tượng kể từ đầu năm.

Bước sang tháng 7, VinFast đã chính thức điều chỉnh giá bán của tất cả các dòng xe theo hướng trừ trực tiếp các ưu đãi dài hạn vào giá bán, giúp khách hàng dễ tiếp cận và thuận tiện hơn trong quá trình mua xe.

Ngoài ra, VinFast đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho các khách hàng mua xe VF 5, VF MPV 7 và Limo Green kể từ ngày 7/7 đến hết ngày 31/7/2026 (tính theo ngày xuất hóa đơn), với mức ưu đãi tương ứng là 20 triệu đồng cho VF MPV 7, 25 triệu đồng cho VF 5 và 35 triệu đồng cho Limo Green.

VinFast cũng đã ra mắt dòng xe đô thị cỡ nhỏ VF 2 với mức giá chỉ 188 triệu đồng, nhận cọc sớm trong ba ngày từ 15-17/7 với ưu đãi 8 triệu đồng/xe. Dự kiến bàn giao trong tháng 9, VF 2 hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn sốt mới trên thị trường, góp phần hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô của nhiều người dân Việt Nam.

Việc VinFast là hãng xe đầu tiên vượt qua được cột mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong 6 tháng không chỉ cho thấy niềm tin của khách hàng dành cho các dòng sản phẩm chất lượng cao của VinFast, mà còn khẳng định ô tô điện đã trở thành lựa chọn chủ đạo của người tiêu dùng và Việt Nam đang là một trong những quốc gia đi đầu trong khu vực về chuyển đổi xanh.