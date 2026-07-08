Đại lý VinFast cập nhật bảng giá xe điện mới, VF 8 giảm 100 triệu đồng

Theo bảng giá mới, VF 3 giảm khoảng 17-19 triệu đồng, còn từ 285 triệu đồng. VF 8 phiên bản 2026 được điều chỉnh mạnh 100 triệu đồng, xuống còn 899 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu SUV cỡ D có giá bán thấp nhất thị trường. Trong khi đó, VF MPV 7 giảm 69 triệu đồng còn 750 triệu đồng, còn Limo Green giảm 50 triệu đồng xuống 699 triệu đồng.

Mẫu xe có mức giảm lớn nhất là VF 9 do áp dụng theo tỷ lệ phần trăm. Hai phiên bản Eco và Plus lần lượt giảm 151 triệu đồng và 170 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 1,348 tỷ đồng và 1,529 tỷ đồng. Với mức giá mới, VF 9 Eco tiệm cận nhóm SUV cỡ lớn chạy xăng như Hyundai Palisade.

Ngoài ra, giá khởi điểm của các mẫu xe khác cũng được điều chỉnh còn từ 496 triệu đồng đối với VF 5, 646 triệu đồng với VF 6 và 740 triệu đồng với VF 7. Riêng VF 2 vừa ra mắt vẫn là mẫu ô tô điện rẻ nhất của VinFast với giá 188 triệu đồng.

Việc điều chỉnh giá niêm yết không làm thay đổi đáng kể chi phí lăn bánh do ô tô điện vẫn đang được miễn lệ phí trước bạ lần đầu đến hết năm 2030. Tuy nhiên, người mua có thể hưởng lợi từ mức phí bảo hiểm thân vỏ thấp hơn vì loại bảo hiểm này thường được tính theo giá trị xe.

Đây cũng chưa phải mức giá cuối cùng mà khách hàng phải trả. Người mua vẫn có thể được hưởng thêm ưu đãi 5% dành cho lực lượng công an, quân đội, đồng thời áp dụng voucher đổi xe xăng trị giá từ 30 đến 80 triệu đồng nếu đủ điều kiện.

Đáng chú ý, VinFast hiện chưa phát đi thông báo chính thức về việc thay đổi giá niêm yết. Tuy nhiên, bảng giá mới đã được nhiều đại lý đồng loạt cập nhật từ ngày 5/7, trùng thời điểm mẫu VF 2 chính thức ra mắt.

Tính đến hết tháng 5/2026, VinFast đạt doanh số lũy kế 97.961 xe, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam trong 20 tháng liên tiếp. Các dòng xe đóng góp lớn vào kết quả này gồm Limo Green, VF 3, VF 5, VF MPV 7 và VF 6.