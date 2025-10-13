Ngôi vương độ tin cậy rơi khỏi tay Toyota và Lexus sau nhiều năm

Trong báo cáo độ tin cậy thương hiệu năm 2024 của Consumer Reports, Subaru đã gây bất ngờ khi giành vị trí số 1, đánh bại những tên tuổi lớn như Toyota và Lexus, lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

Toyota và Lexus phải “nhường ngôi” trong cuộc đua độ bền bỉ.

Theo Steven Elek, người đứng đầu chương trình phân tích dữ liệu xe hơi của Consumer Reports, thành công của Subaru không đến từ công nghệ đột phá mà từ chiến lược truyền thống: tính nhất quán. Bằng cách sử dụng nhiều phụ tùng đáng tin cậy qua các thế hệ xe, Subaru đã giảm thiểu rủi ro phát sinh sự cố mới, đạt điểm số tin cậy trung bình ấn tượng 68/100.

Ngược lại, Toyota đã phải đối mặt với những thách thức do chi phí đổi mới và việc mở rộng dòng sản phẩm. Điểm thương hiệu tổng thể của Toyota giảm xuống 62, chủ yếu do hiệu suất kém của các mẫu xe chủ chốt như Tacoma, Tundra và bZ4X.

Bảng xếp hạng vừa được công bố bởi Consumer Reports.

Với điểm số 65, Lexus cũng không thể ngăn cản sự bứt phá của Subaru. Việc Toyota chuyển sang công nghệ mới và thiết kế lại mẫu xe đã tạo ra một số vấn đề mới, điều này cho thấy rằng ngay cả những thương hiệu đáng tin cậy nhất cũng có thể gặp khó khăn khi thay đổi.

Báo cáo năm nay cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng xe điện, nhưng cho thấy một sự khác biệt rõ rệt. Trong số 7 mẫu xe Subaru được xếp hạng, 6 mẫu xe động cơ đốt trong đạt điểm trung bình trở lên, với mẫu còn lại là Subaru Solterra EV. Mẫu xe điện được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Subaru với Toyota này chỉ ghi nhận điểm số dưới trung bình. Nghiên cứu cho thấy mặc dù độ tin cậy của xe điện đang cải thiện, nhưng các lựa chọn an toàn nhất vẫn nghiêng về các hệ truyền động đã được chứng minh.

Thương hiệu Subaru thắng lớn trong bảng xếp hạng mới của Consumer Reports.

Ở cuối bảng xếp hạng, bốn nhà sản xuất ô tô Mỹ, bao gồm Jeep (33), GMC (33), Cadillac (27) và Rivian (14), đứng ở vị trí kém tin cậy nhất. Một số thương hiệu như Lincoln, Land Rover và Ram thậm chí không có mặt trong bảng xếp hạng do thiếu dữ liệu đầy đủ.

Ngoài việc giành vị trí số 1 về độ tin cậy, Subaru còn đứng đầu trong bảng xếp hạng thương hiệu tổng thể hàng năm dựa trên sự hài lòng của chủ sở hữu, độ an toàn và kết quả thử nghiệm trên đường. Điều này củng cố vị thế của hãng như một thương hiệu ổn định, vượt qua các đối thủ như BMW, Porsche và Honda.