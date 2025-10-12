Hành trình huy hoàng của Lexus LS khép lại với 250 chiếc LS500 Heritage Edition

Chương cuối cùng của dòng xe lừng lẫy này sẽ được viết nên bởi phiên bản đặc biệt Lexus LS500 AWD Heritage Edition 2026, chỉ giới hạn 250 chiếc bán ra với giá 100.730 USD (2,66 tỷ đồng). Khá thú vị, sự ra đi của Lexus LS cũng diễn ra trong bối cảnh Subaru Legacy sẽ ngừng sản xuất trong năm nay sau 36 năm hoạt động.

Chỉ có 250 chiếc Lexus LS500 AWD Heritage Edition 2026 được xuất xưởng.

Heritage Edition là phiên bản cuối cùng của dòng LS500 AWD, nổi bật với màu sơn ngoại thất Ninety Noir và bộ mâm 20 inch 20 chấu kép màu Xám ánh kim. Nội thất của xe được trang trí bằng màu Rioja Red, kết hợp với gỗ Laser Special Black và viền nhôm xước, cùng cửa sổ trời toàn cảnh bọc da Ultrasuede.

Điểm nhấn đặc biệt là biểu tượng Heritage Edition trên bảng điều khiển trung tâm. Tất cả ghế ngồi đều được trang bị hệ thống sưởi, khóa chỉnh điện và hệ thống âm thanh vòm Mark Levinson 23 loa cho công suất 2,4 kW, kết hợp công nghệ QuantumLogic Immersion mang đến trải nghiệm âm thanh đỉnh cao.

Phiên bản Heritage Edition cũng được trang bị tính năng đỗ xe nâng cao Advanced Park và hệ thống màn hình toàn cảnh Surround View.

Nội thất của Lexus LS500 AWD Heritage Edition 2026.

Khác với LS600h 2007 sử dụng động cơ V-8 4.0 lít, LS500 AWD Heritage Edition 2026 được trang bị động cơ V-6 tăng áp kép 3.4 lít sản sinh công suất 416 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và bộ vi sai trung tâm chống trượt Torsen tiêu chuẩn. Sự kết hợp này giúp LS500 tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 5,2 giây.

Được biết, dòng Lexus LS ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ năm 1989 với tên LS400. Xe nhanh chóng tạo nên một tuyên bố mạnh mẽ về khả năng cạnh tranh của xe sang Nhật Bản. Khi lần đầu tiên nhìn thấy LS, nhiều người đã mô tả đó là “sự kết hợp giữa phong cách thiết kế của BMW và Mercedes-Benz, với nét Mỹ từ lưới tản nhiệt hình quả trứng”. Mẫu LS400 được trang bị động cơ V-8 4.0 lít, có giá bán 35.000 USD chỉ bằng một nửa giá của BMW 7 Series hoặc Mercedes-Benz S-Class cùng năm.

Lexus LS400 gây ấn tượng khi ra mắt lần đầu vào năm 1989.

Khi trải nghiệm LS400 vào năm 1990, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên trước chất lượng tuyệt vời của xe. Cố nhà báo Jean Jennings đã viết: “LS400 là hình mẫu lý tưởng mà chúng tôi hằng mong đợi, một chiếc xe sang trọng sẽ chiều chuộng hành khách trong mọi tình huống”.

Lexus LS đã khẳng định rằng Toyota có thể tạo ra những chiếc xe sang trọng đẳng cấp thế giới, và ấn tượng ban đầu đó vẫn là nền tảng cho sự thành công của thương hiệu cho đến ngày nay, bất chấp việc xe đã không còn được sản xuất.