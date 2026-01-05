Lexus trình làng mẫu xe RZ600e F Sport

Lexus tiếp tục mở rộng giới hạn của dòng SUV điện RZ với RZ600e F Sport Performance – phiên bản đặc biệt phát triển trên nền tảng RZ550e F Sport, hướng đến những khách hàng tìm kiếm trải nghiệm lái giàu cảm xúc hơn trong khuôn khổ một mẫu EV hạng sang.

Ngoại hình của RZ600e F Sport Performance thể hiện rõ chất thể thao với hàng loạt chi tiết hoàn thiện bằng carbon như nắp ca-pô, viền đèn pha, mui xe, cánh gió sau kép, các cánh hướng gió và ốp hông cửa dưới. Bộ bodykit và ốp mở rộng vòm bánh hoàn thiện diện mạo mạnh mẽ, đúng tinh thần F Sport Performance.

Lexus tiếp tục mở rộng giới hạn của dòng SUV điện RZ với RZ600e F Sport Performance.

Khoang cabin được tinh chỉnh theo hướng thể thao cao cấp với ghế thể thao F Sport Performance bọc Ultrasuede 2, tông đen, chỉ khâu xanh, tích hợp nhớ vị trí ghế lái và thông gió hàng ghế trước. Các chi tiết trang trí màu xanh chạy ngang bảng táp-lô, cụm chọn số xoay phối đen – xanh cùng ốp cửa bọc Ultrasuede tạo nên không gian vừa hiện đại, vừa nhấn mạnh cá tính hiệu suất.

Mặc dù vẫn sử dụng cấu hình hai mô-tơ điện trước/sau tương tự như RZ550e F Sport, nhưng mỗi mô-tơ đạt công suất 227 PS và mô-men xoắn 268 Nm, tổng công suất hệ thống đã được nâng lên 426 PS.

Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h vẫn giữ ở mức 4,4 giây.

Lexus cho biết mức tăng này đến từ việc tối ưu lại giới hạn xả của pin, qua đó cải thiện khả năng cung cấp năng lượng mà không cần thay đổi phần cứng chính. Thông số tăng tốc 0–100 km/h vẫn giữ ở mức 4,4 giây, nhưng phản hồi ga và khả năng duy trì lực kéo được kỳ vọng sắc nét hơn.

Về mặt khung gầm, RZ600e F Sport Performance được hạ thấp 20mm, giúp hạ trọng tâm và cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp đáng kể với đĩa phanh đường kính 20 inch, đi kèm cùm phanh trước monoblock nhôm sáu piston sơn xanh đặc trưng. Toàn bộ hệ thống này nằm sau bộ mâm Enkei 21inch sơn đen mờ, vừa mang yếu tố thẩm mỹ vừa nhấn mạnh định hướng hiệu suất.

RZ600e F Sport được trang bị khối pin lithium-ion 77 kWh.

Mẫu xe tiếp tục sử dụng pin lithium-ion 77 kWh, hệ thống steer-by-wire và công nghệ Interactive Manual Drive – tính năng mô phỏng hộp số tự động 8 cấp với lẫy chuyển số sau vô-lăng và âm thanh động cơ giả lập, nhằm tăng tính tương tác cho người lái trong một chiếc xe thuần điện.

RZ600e F Sport Performance được hạ thấp 20mm để tăng tính ổn định khi chạy tốc độ cao.

Tại thị trường Nhật Bản, Lexus RZ600e F Sport Performance có hai tùy chọn phối màu, gồm: đen – Neutrino Gray hoặc đen – Hakugin II và có giá khoảng 12 triệu yên (tương đương 2 tỷ đồng).