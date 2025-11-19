“Lục công tử Lexus” đắt nhất Việt Nam: Cưỡi cả căn chung cư cao cấp ra đường

Trong giới xe sang Việt Nam, Lexus không chỉ là một thương hiệu, mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và phong cách sống thượng lưu. Bộ sưu tập “lục công tử” Lexus bao gồm sáu mẫu xe đắt nhất hiện phân phối chính hãng, có giá trị tương đương hoặc vượt cả một căn chung cư cao cấp﻿ rộng 90-100 m² tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Những chiếc xe này thỏa mãn những yêu cầu khó tính nhất về thiết kế, công nghệ và khẳng định phong cách, quyền lực của chủ nhân qua từng chi tiết tinh tế.

Lexus LX 600 VIP “chuyên cơ mặt đất” siêu sang

Lexus LX 600 VIP sở hữu vẻ ngoài bề thế không lẫn vào đâu

Gây ấn tượng mạnh mẽ về sự xa hoa, Lexus LX 600 VIP là tước hiệu dành cho “ông hoàng” của dải xe SUV 4 chỗ. Với giá niêm yết 9,7 tỷ đồng và giá lăn bánh có thể lên đến khoảng 10,8 tỷ, đây chính là “công tử” quyền lực nhất trong bộ sưu tập, sở hữu động cơ V6 3.5L Twin Turbo mạnh mẽ đạt đến 409 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 650 Nm.

Chiều dài tổng thể 5.100 mm, rộng 1.990 mm và cao 1.895 mm tạo nên vóc dáng bề thế, sang trọng. Nội thất của LX 600 VIP là biểu tượng của sự riêng tư và tiện nghi tối đa với chỉ 4 chỗ ngồi thiết kế mô phỏng khoang thương gia đẳng cấp. Ghế thư giãn nhiều chế độ massage, rèm che tự động, hệ thống âm thanh Mark Levinson đỉnh cao khiến mỗi chuyến đi như một trải nghiệm nghỉ dưỡng hạng sang.

Hệ thống lái trợ lực điện tử phản hồi nhanh nhạy, cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tạo cảm giác mạnh mẽ và êm ái trên mọi địa hình dù là phố phường tấp nập hay đường núi hiểm trở. Chủ xe trên mạng xã hội từng ví von: “Cưỡi chiếc xe này như đang lái cả một căn chung cư cao cấp﻿ di động, đưa phong cách sống đỉnh cao ra đường phố”.

Lexus LX 600 F Sport, lịch lãm và mạnh mẽ

LX 600 F Sport sở hữu nội thất sang trọng.

Sau “chuyên cơ mặt đất” VIP, phiên bản F Sport với giá khoảng 8,84 tỷ đồng là sự lựa chọn của những chủ nhân yêu thích phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ trọn đẳng cấp Lexus. LX 600 F Sport được trang bị cùng bộ động cơ V6 3.5L nhưng thêm các chi tiết thiết kế ngoại thất thể thao như mâm 22 inch thể thao, cản trước góc cạnh hơn, lưới tản nhiệt độc đáo.

Vẻ ngoài khỏe khoắn và bề thế.

Nội thất mang đậm tinh thần thể thao với ghế bọc da sang trọng có đường chỉ nổi bật, màu sắc nội thất khỏe khoắn. Hệ thống vận hành không chỉ mượt mà và mạnh mẽ mà còn tiết kiệm nhiên liệu hơn các phiên bản khác, thích hợp cho những người thích trải nghiệm cảm giác tốc độ nhưng vẫn không muốn từ bỏ sự tinh tế và an toàn.

Lexus LX 600 Urban, hình ảnh gia đình doanh nhân đẳng cấp

Chiếc SUV lý tưởng cho gia đình doanh nhân

Mang chiến lược phục vụ nhu cầu rộng rãi hơn, LX 600 Urban với mức giá 8,59 tỷ đồng là chiếc SUV 7 chỗ lý tưởng dành cho gia đình doanh nhân thành đạt. Kích thước xe gần tương đương phiên bản VIP, ưu tiên sự rộng rãi, thoải mái và tiện nghi đa dụng. Xe sở hữu hệ thống treo thích ứng, các chế độ lái đa dạng giúp vận hành nhẹ nhàng trên mọi địa hình.

Không gian nội thất sang trọng, trang bị ghế da cao cấp, màn hình giải trí cho cả hàng ghế sau, giúp mỗi chuyến đi gia đình trở nên thư thái và đẳng cấp.

Lexus LM 500h, MPV mơ ước

Lùi khỏi phân khúc SUV sang MPV, phiên bản LM 500h 4 chỗ tạo dấu ấn riêng với phong cách “căn hộ chung cư di động”. Giá niêm yết 8,71 tỷ đồng cho phiên bản này phản ánh đúng giá trị của mẫu MPV hạng sang cao cấp. Xe nhập khẩu từ Nhật Bản, sử dụng công nghệ hybrid hiện đại tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn mạnh mẽ.

Nội thất của LM 500h 4 chỗ là trải nghiệm xa hoa với ghế thương gia đẳng cấp, điều hòa độc lập từng vùng, hệ thống cách âm tuyệt đối. Các vật liệu da Semi-Aniline mềm mại, trang trí gỗ thủ công, đèn nội thất đa sắc… Từng chi tiết đều nâng tầm trải nghiệm như một căn biệt thự thu nhỏ trong khoang xe. LM 500h là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi, không gian rộng rãi và vận hành êm ái.

Phiên bản 6 chỗ của LM 500h có giá 7,29 tỷ đồng. Đây là biến thể linh hoạt dành cho những chủ doanh nhân mong muốn một chiếc xe vừa có không gian gia đình rộng rãi vừa mang phong cách sang trọng, lịch lãm.

Hệ thống động cơ hybrid giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất cao cấp với thiết kế tiện nghi, các ghế ngồi có thể điều chỉnh để tận hưởng tốt nhất không gian riêng tư hay không gian dành cho cả gia đình trong những chuyến đi xa.

Lexus LS 500, sedan cỡ lớn đầy sang trọng

Giá khoảng 7,68 tỷ đồng, LS 500 là chiếc sedan cỡ lớn, một biểu tượng lịch lãm mang đậm nét truyền thống của Lexus. Xe sở hữu động cơ V6 tăng áp kép sản sinh 415 mã lực, hộp số tự động 10 cấp, và nội thất được chế tác tinh tế với các vật liệu cao cấp.

Đây chính là sự lựa chọn của giới lãnh đạo, doanh nhân muốn khẳng định sự thanh lịch, tinh tế và quyền lực uy tín trên các cung đường công thành.

Lexus RX 500h, SUV hybrid hiện đại, đa dụng cho giới thượng lưu trẻ

Bên cạnh những “ông hoàng” SUV và MPV siêu sang, Lexus RX 500h 2025 là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách crossover hiện đại, công nghệ xanh và sự tiện nghi sang trọng. Với mức giá niêm yết 4,9 tỷ đồng tại Việt Nam, RX 500h sở hữu động cơ hybrid kết hợp giữa máy xăng và mô-tơ điện cho tổng công suất lên tới khoảng 366 mã lực, vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường.

Lexus RX 500h có thiết kế khí động học tinh tế với lưới tản nhiệt đặc trưng hình con suốt kiểu mới, cụm đèn LED sắc nét, bộ mâm hợp kim kích thước tiêu chuẩn 20 inch, tạo vẻ ngoài năng động và đẳng cấp.

Nội thất khoang xe chú trọng đến sự thoải mái và tiện nghi, với ghế bọc da cao cấp, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, màn hình giải trí cảm ứng rộng, hệ thống âm thanh cao cấp cùng các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo điểm mù và kiểm soát hành trình thích ứng.

RX 500h phù hợp với giới doanh nhân trẻ, người dùng thành thị yêu sự linh hoạt nhưng không muốn đánh đổi đẳng cấp và tiện nghi. Đây là mẫu xe mang đến sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất vận hành, công nghệ xanh và thiết kế thời thượng, nổi bật trong bộ sưu tập “lục công tử” Lexus cho thị trường Việt Nam.

Chi tiết về "lục công tử Lexus"

Mẫu xe Giá niêm yết (tỷ đồng) Phân khúc / Loại xe Động cơ Công suất (hp) Số chỗ ngồi Giá trị nổi bật LX 600 VIP 9,7 SUV hạng sang (4 chỗ) V6 Twin Turbo 409 4 Nội thất VIP siêu sang, tiện nghi đỉnh cao LX 600 F Sport 8,84 SUV thể thao (5 chỗ) V6 Twin Turbo 409 5 Thiết kế thể thao, cảm giác lái mạnh mẽ LX 600 Urban 8,59 SUV 7 chỗ V6 Twin Turbo 409 7 Rộng rãi, phù hợp gia đình doanh nhân LM 500h (đa dụng) 7,29 - 8,71 MPV siêu sang / đa dụng Hybrid 360 4–6 “Biệt thự di động”, êm ái, siêu tiết kiệm LS 500 7,68 Sedan hạng sang V6 Twin Turbo 415 5 Biểu tượng lịch lãm, công nghệ tinh tế RX 500h 4,9 SUV hybrid crossover Hybrid 366 5 SUV hybrid đa dụng, hiện đại, tiết kiệm linh hoạt

Kết Luận

Bộ sưu tập "lục công tử Lexus" không chỉ là cuộc chơi của sức mạnh và công nghệ động cơ V6 tăng áp kép hiện đại, mà còn là sự hòa quyện tuyệt vời giữa tiện nghi xa hoa, thiết kế sang trọng và trải nghiệm vận hành đỉnh cao. Mỗi mẫu xe như một tòa chung cư cao cấp﻿ di động, mang theo phong cách sống đỉnh cao của giới thượng lưu Việt. Lexus LX 600 VIP chính là hình mẫu đỉnh cao khi chủ nhân “cưỡi cả căn chung cư cao cấp﻿ ra đường phố” đúng nghĩa, khẳng định dấu ấn riêng khó nhầm lẫn trên từng cung đường.