Lexus ‘khai tử’ dòng xe LC

Sau một thập kỷ có mặt trên thị trường, Lexus LC dừng sản xuất sau năm 2026. LC là chiếc xe giàu cảm xúc khi cầm lái và ngoại hình hấp dẫn nhưng doanh số không thành công. Lexus đã khai tử LC với hai biến thể Coupe và Convertible (mui trần) từ năm 2026, tương tự như những thương hiệu hạng sang (BMW 8 Series và Mercedes-Benz S-Class Coupe).

Theo Lexus, "Lexus LC 500 sẽ chính thức ngừng sản xuất sau MY2026. Chúng tôi liên tục đánh giá danh mục sản phẩm và chiến lược để tối ưu hóa đội hình, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng tiêu dùng".

Lexus LC được giới thiệu lần đầu tại triển lãm North American International Auto Show 2016, dựa trên concept LF-LC được ra mắt năm 2012. Xe sản xuất từ năm 2017 (đời xe MY2018), trong khi phiên bản LC Convertible (mui trần) ra mắt muộn hơn một năm.

Phiên bản tiêu chuẩn LC 500 trang bị động cơ V8, dung tích 5.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 477 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm. Lexus cũng có biến thể hybrid - LC 500h, kết hợp động cơ V6, dung tích 3.5L và 2 mo tơ điện, tổng công suất 359 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Tại Mỹ, phiên bản hybrid LC 500h không thật sự hấp dẫn với khách hàng, trong suốt vòng đời chỉ bán được 251 chiếc và ngừng sản xuất sau năm 2025. Sau dòng xe LC, hãng xe sang Lexus hướng đến thiết kế Coupe có cấu hình động cơ thuần điện. Trước đó, Lexus ra mắt concept LFA EV, bên cạnh các mẫu xe hiệu năng cao mới là GR GT và GR GT3.

Phiên bản tiêu chuẩn của Lexus LC 500 cũng không đạt kỳ vọng về doanh số. Năm bán chạy nhất là vào 2021, với doanh số 2.782 xe tại Mỹ. Trong đó có năm lượng xe bán ra chưa tới 1.300 chiếc. Việc biến thể hybrid bị khai tử vào cuối năm 2025 được xem là dấu hiệu cho thấy tương lai của toàn bộ dòng LC không còn nhiều triển vọng.

Việc dừng sản xuất sau năm 2026, Lexus LC đã khép lại hành trình trong phân khúc xe thể thao hạng sang.