Sedan hạng B giảm giá tới hàng chục triệu đồng vẫn thất thu

Mặc dù các nhà sản xuất và phân phối ô tô đang nỗ lực triển khai nhiều chương trình ưu đãi và giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng, doanh số bán các mẫu sedan hạng B có giá dưới 600 triệu đồng như Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage và Honda City vẫn đang trên đà sụt giảm.

Trong những năm gần đây, xu hướng mua sắm ô tô của người Việt đã có sự thay đổi rõ rệt, khiến dòng xe sedan hạng B dần mất đi vị thế của mình. Từng là phân khúc ô tô bán chạy hàng đầu tại Việt Nam, xe sedan hạng B giờ đây đang bị khách hàng “ngó lơ”.

Để khôi phục sức hút cho phân khúc này, các nhà sản xuất và phân phối đã liên tục triển khai các chương trình ưu đãi và giảm giá cho nhiều mẫu xe.

Cụ thể, tính từ đầu năm đến nay, hầu hết các mẫu xe sedan hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage, Honda City và KIA Soluto đã được giảm giá hàng chục triệu đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam như Toyota Vios và Honda City được giảm giá thông qua việc hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Trong khi đó, Mitsubishi Attrage cũng áp dụng hình thức tương tự nhưng gần đây đã chuyển sang tặng phiếu nhiên liệu. Đặc biệt, Hyundai Accent đã được Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam giảm giá hơn 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, không phải mẫu sedan hạng B nào giảm giá cũng thu hút được khách hàng. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, trong bốn tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 650 triệu đồng tại Việt Nam chỉ đạt 9.479 xe, giảm 1.326 xe (tương đương 12,3%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong số này chỉ có Toyota Vios và Mazda2 ghi nhận mức tăng trưởng dương về doanh số, trong khi các mẫu còn lại đều sụt giảm. Tiêu biểu nhất là Hyundai Accent chỉ bán được 1.634 xe, giảm 968 xe so với cùng kỳ năm ngoái và trở thành mẫu xe có mức sụt giảm lớn nhất trong phân khúc. Kết quả này đã khiến Hyundai Accent rơi xuống vị trí thứ 4 trong cuộc đua doanh số, xếp sau Toyota Vios (3.487 xe), Honda City (2.165 xe) và Mazda2 (1.687 xe).

Mặc dù từng dẫn đầu phân khúc, nhưng sau khi ra mắt thế hệ mới với thiết kế và công nghệ cải tiến, Hyundai Accent không còn giữ được sức hút. Nhiều ý kiến cho rằng kiểu dáng mới của Accent quá phá cách và trẻ trung khiến xe không còn cuốn hút như phiên bản trước.

Honda City cũng ghi nhận doanh số 2.165 xe, giảm 793 xe, trong khi Mitsubishi Attrage chỉ bán được 506 xe, giảm 65 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Dù cả hai mẫu xe này đều được ưu đãi giảm giá, nhưng việc chậm thay đổi và cập nhật công nghệ đã khiến chúng dần trở nên lỗi thời tại thị trường Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các mẫu xe sedan hạng B vẫn đang được giảm giá thông qua nhiều hình thức ưu đãi khác nhau. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh, trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng đang thay đổi và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, nếu không có sự đổi mới đột phá về mẫu mã và công nghệ, dòng xe sedan hạng B khó có thể tìm lại sức hút như trước đây.