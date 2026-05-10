Top sedan hạng B dưới 600 triệu bán chạy nhất Việt Nam

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), doanh số của phân khúc sedan hạng B trong quý 1/2026 đạt 7.146 xe, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tổng cầu giảm, cuộc đua doanh số giữa các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn diễn ra quyết liệt.

Toyota Vios tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với doanh số ổn định. Trong tháng 3, mẫu xe này bán được hơn 1.000 chiếc, nâng tổng doanh số quý 1 lên 2.737 xe để tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ nhờ giá bán cạnh tranh và độ bền bỉ.

Xếp thứ hai là Honda City với tổng doanh số lũy kế đạt 1.681 xe. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này trong tháng 3 có dấu hiệu chững lại khi chỉ bán được 398 chiếc, giảm 60 xe so với tháng trước. Đứng ở vị trí thứ ba là Hyundai Accent với tổng doanh số quý 1 đạt 1.311 xe, trong đó tháng 3 chỉ có 369 xe được tiêu thụ.

Mazda2 ghi nhận doanh số 433 xe bán ra trong tháng 3, tăng 147 chiếc so với tháng 2, khép lại quý 1 với tổng doanh số 1.047 xe. Cuối cùng, Mitsubishi Attrage đứng ở vị trí thứ 5 với 370 xe cộng dồn.

Sự hồi phục doanh số trong tháng 3 chủ yếu nhờ vào chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ và các ưu đãi tiền mặt từ hãng và đại lý. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng phân khúc sedan hạng B vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai, đặc biệt là khi xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ đang thu hẹp thị phần của các dòng sedan truyền thống tại Việt Nam.