Monkey 125 "lột xác" với gắp đơn và khung nhôm CNC, đẹp như một tác phẩm cơ khí

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên chiếc Monkey 125 này nằm ở hệ thống treo sau. Toàn bộ kết cấu giảm xóc đôi nguyên bản đã được loại bỏ để thay thế bằng hệ thống monoshock kết hợp gắp sau một bên (Single-Sided Swingarm). Đây là kiểu thiết kế vốn chỉ xuất hiện trên những mẫu mô tô hiệu suất cao hoặc các dòng xe châu Âu hạng sang, giúp bánh sau được phô bày hoàn toàn mà không còn bị che khuất bởi càng sau truyền thống.

Để hiện thực hóa hệ thống treo mới, G-Craft không chỉ đơn giản thay thế linh kiện mà còn phải can thiệp sâu vào cấu trúc của chiếc xe. Hãng sử dụng khung nhôm billet GC-026 do chính mình phát triển dành riêng cho Monkey 125 thế hệ JB03 và JB05, sau đó tiếp tục chỉnh sửa các điểm liên kết để tạo vị trí lắp đặt monoshock. Việc thay đổi này đòi hỏi phải tính toán lại toàn bộ hành trình làm việc của giảm xóc, góc đặt, điểm chịu lực cũng như cách phân bổ tải trọng lên khung xe. Điều đó cho thấy đây là một dự án kỹ thuật thực sự chứ không đơn thuần là một bản độ mang tính trình diễn.

Khung GC-026 được gia công từ hợp kim nhôm A2017 (Duralumin), trong khi khung phụ sử dụng hợp kim 7N01. Dù có kích thước gần tương đương khung nguyên bản để vẫn có thể tận dụng nhiều chi tiết của xe như dàn áo và hệ thống điện, riêng bộ khung tiêu chuẩn đã có giá lên tới 418.000 yên (khoảng 67 triệu đồng).

Việc chuyển sang sử dụng gắp đơn cũng kéo theo hàng loạt thay đổi khác. G-Craft phải cắt chỉnh lại hộp chứa ắc quy, di chuyển ECU cùng nhiều thiết bị điện nhằm tạo khoảng trống cho hệ thống treo mới hoạt động. Dù vậy, hệ thống ABS nguyên bản vẫn được giữ lại mà không cần thay đổi cụm điều khiển, cho thấy sự tính toán rất kỹ lưỡng trong quá trình phát triển.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hệ thống treo, Monkey 125 G-Craft còn sở hữu bộ mâm nhôm CNC đường kính 12 inch hoàn toàn mới. Thiết kế năm chấu kép hình chữ Y mang phong cách xe đua kết hợp với gắp đơn giúp toàn bộ bánh sau được phô diễn trọn vẹn, tạo nên hiệu ứng thị giác rất mạnh. Đây cũng là một trong những chi tiết giúp chiếc xe mang dáng dấp của những mẫu xe trưng bày tại các triển lãm công nghệ hơn là một chiếc minibike thông thường.

Ở phía trước, hệ thống phanh được nâng cấp với cùm phanh Brembo GP-4 MINI dạng radial mount. Để lắp đặt được cụm phanh này, G-Craft phải chế tạo lại hoàn toàn phần chân phuộc thay vì sử dụng các pát chuyển đổi như nhiều bản độ thông thường. Riêng bộ chân phuộc dành cho hệ thống phanh Brembo từng được công bố có giá khoảng 120.000 yên (khoảng 19,2 triệu đồng), cho thấy mức độ đầu tư rất lớn dành cho dự án.

Một trong những yếu tố tạo nên bản sắc của G-Craft là việc sử dụng nhôm CNC gần như trên toàn bộ chiếc xe. Từ khung, gắp sau, mâm xe, chân phuộc, các giá đỡ cho đến từng chi tiết liên kết đều được gia công từ nhôm nguyên khối với bề mặt hoàn thiện tinh xảo. Thay vì che kín bằng dàn áo, G-Craft chủ động để lộ kết cấu cơ khí, những đường cắt CNC và bề mặt kim loại nhằm tôn vinh giá trị chế tác của từng linh kiện.

Điều đáng chú ý là động cơ gần như không phải trọng tâm của dự án này. G-Craft không công bố bất kỳ nâng cấp đáng kể nào liên quan đến công suất hay hiệu năng vận hành. Toàn bộ sự tập trung được dành cho kết cấu khung, hệ thống treo, bánh xe và phanh. Điều đó cho thấy mục tiêu của chiếc Monkey 125 này không phải tạo ra một mẫu minibike mạnh nhất, mà là chứng minh nền tảng của Monkey có thể được phát triển tới mức nào về mặt kỹ thuật và khả năng chế tác.

Chiếc xe hiện vẫn sử dụng bộ ống xả nguyên mẫu với thiết kế gọn gàng nhằm giữ cho phần đuôi xe thông thoáng và không che khuất gắp đơn. Do vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên thiết kế cuối cùng, âm thanh và tiêu chuẩn khí thải vẫn có thể thay đổi nếu sản phẩm được thương mại hóa.

Theo G-Craft, bộ gắp đơn cùng hệ thống monoshock vẫn mới chỉ dừng ở mức nguyên mẫu và chưa có lịch bán chính thức. Hãng cũng chưa công bố giá bán, đồng thời vẫn đang nghiên cứu chiều dài gắp phù hợp trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Với số lượng linh kiện đặc biệt được chế tạo riêng như hiện nay, nhiều khả năng chi phí hoàn thiện toàn bộ chiếc xe sẽ vượt xa giá trị của một chiếc Honda Monkey 125 nguyên bản.