Toyota Vios duy trì sức hút đầu năm, bất chấp giảm ưu đãi

Cùng với sức mua trên thị trường ô tô đang chững lại, sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng đã khiến phân khúc sedan hạng B có khởi đầu khá chậm chạp trong năm 2026. Trong khi Vios đang là mẫu xe khẳng định vị thế trên thị trường sedan hạng B, Honda City cũng đã vượt qua Hyundai Accent trong cuộc đua doanh số đầu năm 2026.

1.118 xe Toyota Vios đã được bán ra trong tháng 1/2026.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), doanh số bán ô tô sedan hạng B trong tháng 1/2026 đạt 3.115 xe, giảm 42,2% (tương đương 2.266 xe) so với tháng 12/2025. Kết quả này chưa bao gồm các mẫu sedan hạng B khác như Nissan Almera và KIA Soluto do các nhà phân phối không công bố doanh số.

Mặc dù doanh số giảm, đây vẫn được xem là khởi đầu khả quan nhất của phân khúc sedan hạng B trong ba năm qua. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số xe vẫn tăng 1.135 chiếc, tương đương 36,5% để tiếp tục giữ vững vị thế dòng xe sedan bán chạy nhất Việt Nam trong tháng đầu năm 2026.

Hiện tại, phân khúc ô tô sedan hạng B tại Việt Nam có 8 mẫu xe, gồm Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, KIA Soluto, và Skoda Slavia lắp ráp trong nước, cùng các mẫu xe nhập khẩu như Mazda2, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera.

Honda City cũng gây chú ý khi bán ra 825 xe, vượt mức 669 xe của Hyundai Accent.

Trong số các mẫu xe này, Toyota Vios vẫn là lựa chọn hàng đầu với 1.118 xe bán ra trong tháng 1/2026, dù đã giảm hơn 850 xe so với tháng trước. Honda City đứng thứ hai với 825 xe, giảm hơn 50%, trong khi Hyundai Accent xếp thứ ba với 669 xe bán ra. Các mẫu xe còn lại như Mazda2 và Mitsubishi Attrage có doanh số lần lượt là 328 xe và 175 xe.

Dự báo cho tháng 2/2026 cho thấy doanh số xe sedan hạng B sẽ tiếp tục giảm do thời gian bán hàng bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cùng với thói quen tiêu dùng thường giảm trong tháng.