Mẫu sedan được nhiều doanh nhân yêu thích nay còn hấp dẫn hơn với công nghệ hybrid

Từng được xem là “chuẩn mực” trong phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry nhiều năm qua luôn là lựa chọn quen thuộc của giới doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và những khách hàng ưu tiên sự sang trọng, bền bỉ. Ở phiên bản Camry HEV TOP CE, mẫu xe này không chỉ giữ lại những giá trị vốn làm nên tên tuổi mà còn gia tăng sức hút nhờ hệ truyền động hybrid, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Camry HEV TOP CE tiếp tục trở thành lựa chọn ưu ái của giới doanh nhân.

Điểm khác biệt lớn nhất trên Camry HEV TOP CE nằm ở hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam như hiện nay, xe có thể vận hành linh hoạt với sự hỗ trợ của mô-tơ điện, giúp quá trình tăng tốc diễn ra mượt mà, giảm tiếng ồn và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Đây được xem là yếu tố được nhiều doanh nhân quan tâm khi thường xuyên di chuyển giữa các cuộc họp hoặc công tác hằng ngày.

Không chỉ thay đổi ở hệ truyền động, Camry thế hệ mới cũng sở hữu diện mạo hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED thiết kế sắc sảo cùng những đường nét khỏe khoắn, tạo cảm giác trẻ trung nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm vốn là đặc trưng của dòng sedan này. Thiết kế mới giúp xe dễ tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn, đồng thời vẫn phù hợp với hình ảnh chuyên nghiệp của giới doanh nhân.

Bên trong khoang lái, mẫu sedan hạng D này được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng khả năng kết nối smartphone. Hệ thống điều khiển được bố trí theo hướng trực quan giúp hỗ trợ người lái dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng.

Động cơ hybrid giúp xe đáp ứng nhu cầu sử dụng xe xanh hiện nay.

Không gian nội thất tiếp tục là một trong những thế mạnh của Camry. Chiều dài cơ sở lớn mang lại khoảng để chân rộng rãi cho cả hai hàng ghế, trong khi ghế ngồi được thiết kế hướng đến sự thoải mái trên những hành trình dài. Khoang hành lý cũng đủ sức đáp ứng nhu cầu mang theo tài liệu hoặc hành lý trong các chuyến công tác.

Mẫu xe Nhật Bản còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái với nhiều tính năng như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Những công nghệ này góp phần giảm áp lực khi cầm lái, đồng thời tăng mức độ an toàn trong nhiều điều kiện giao thông.

Bên cạnh đó, Camry HEV TOP CE vẫn kế thừa những giá trị quen thuộc của Toyota như độ bền, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý. Xe cũng tương thích với nhiên liệu sinh học E10, phù hợp xu hướng giảm phát thải và sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Xe cũng tương thích với xăng E10.

Việc áp dụng công nghệ hybrid giúp Camry không chỉ duy trì hình ảnh của một mẫu sedan dành cho doanh nhân mà còn trở nên hấp dẫn hơn trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến hiệu quả vận hành, chi phí sử dụng và các giải pháp giao thông xanh. Đây cũng là lợi thế giúp mẫu xe tiếp tục giữ sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng D.