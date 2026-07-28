Loạt xe máy điện không cần bằng lái, giá từ 12,5 triệu đồng dành cho học sinh cấp 3

VinFast Flazz Max

Sở hữu thiết kế góc cạnh, đậm phong cách thể thao, VinFast Flazz Max hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự cá tính. Mẫu xe được trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 1.500 W, cho tốc độ tối đa 49 km/h cùng hai chế độ lái, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, cho khả năng di chuyển khoảng 87 km sau mỗi lần sạc. Bên cạnh đó, tính năng đổi pin tại trạm giúp người dùng tiết kiệm thời gian chờ sạc và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Flazz Max còn được trang bị nhiều tiện ích như đèn pha LED Projector, màn hình kỹ thuật số HMI LED Color, cốp chứa đồ, phanh cơ trên cả hai bánh và hệ thống giảm xóc thủy lực trước - sau. Động cơ đạt chuẩn chống nước IP67 cũng giúp xe vận hành ổn định hơn trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Hiện VinFast Flazz Max có giá 17,3 triệu đồng kèm pin hoặc 12,5 triệu đồng không kèm pin.

Yadea Vigor

Yadea Vigor gây chú ý với thiết kế bo tròn, trẻ trung, phù hợp với phong cách của nhóm khách hàng Gen Z. Xe có kích thước gọn gàng, trọng lượng 93 kg và chiều cao yên 740 mm, giúp người dùng dễ dàng điều khiển trong môi trường giao thông đô thị.

Với tốc độ tối đa khoảng 46 km/h, Yadea Vigor thuộc nhóm xe máy điện không yêu cầu người điều khiển có bằng lái, chỉ cần đáp ứng điều kiện độ tuổi từ 16 trở lên.

Mẫu xe được trang bị ắc quy Graphene TTFAR, cho phạm vi di chuyển lên đến 70 km sau mỗi lần sạc, đáp ứng nhu cầu đi học và di chuyển hằng ngày. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống đèn Full LED, màn hình tinh thể lỏng 8,27 inch, khóa thông minh, cốp chứa đồ dung tích 18 lít cùng hệ thống phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống phía sau.

Yadea Vigor hiện có giá niêm yết 16,9 triệu đồng.

Yamaha NEO's 2026

Từ tháng 6/2026, Yamaha điều chỉnh giá bán NEO's xuống còn 36,9 triệu đồng, đưa mẫu xe này trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe máy điện dành cho người dùng trẻ.

Yamaha NEO's sử dụng động cơ điện công suất 2 kW, đạt tốc độ tối đa khoảng 48 km/h. Xe có mô-men xoắn 43,49 Nm cùng hai chế độ lái, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn chế độ vận hành phù hợp với từng điều kiện di chuyển.

Mẫu xe được trang bị pin lithium 51,1 V - 23,2 Ah, cho quãng đường khoảng 60 km sau mỗi lần sạc đầy. Ngoài ra, xe hỗ trợ khay pin phụ giúp tăng phạm vi hoạt động, đồng thời có khả năng đổi pin tại trạm, mang lại sự linh hoạt khi sử dụng.

Về trang bị, NEO's sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số, khả năng kết nối Y-Connect, chìa khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB. Hệ thống phanh đĩa trước, phanh tang trống sau cùng lốp không săm góp phần nâng cao độ an toàn khi vận hành.

Honda ICON e:

Đến từ thương hiệu Nhật Bản Honda, ICON e: là mẫu xe máy điện hướng tới nhóm khách hàng trẻ với mức giá dễ tiếp cận. Xe có giá 20,5 triệu đồng chưa bao gồm pin. Người dùng có thể lựa chọn thuê pin với chi phí 245.000 đồng/tháng hoặc mua pin với giá 8,8 triệu đồng. Trong tháng 7, mẫu xe này cũng được hãng áp dụng chương trình tặng voucher tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.

Honda ICON e: được trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW, tốc độ tối đa 48 km/h, phù hợp với nhóm người dùng chưa cần bằng lái xe. Xe sở hữu mô-men xoắn tối đa 85 Nm cùng hai chế độ lái, mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Mẫu xe sử dụng pin lithium 48V x 30,6 Ah, cho quãng đường vận hành khoảng 71 km sau mỗi lần sạc. Pin có thể tháo rời, giúp việc sạc điện trở nên thuận tiện hơn.

Về tiện nghi và an toàn, ICON e: được trang bị màn hình kỹ thuật số, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB, phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau kết hợp hệ thống CBS hỗ trợ kiểm soát phanh hiệu quả hơn.

Nhìn chung, các mẫu xe máy điện trên đều hướng tới nhu cầu di chuyển cơ bản của học sinh cấp 3 với ưu điểm vận hành đơn giản, chi phí sử dụng hợp lý và không yêu cầu bằng lái đối với người từ 16 tuổi trở lên.